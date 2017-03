DENIC-Domainstatistik 2016: Regionale Verteilung von .de in Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In jedem Dorf, jedem Landkreis und in den Metropolen sowieso -.de-Domains sind in ganz Deutschland registriert. Über die genauegeografische Verteilung informiert alljährlich die Domainstatistikder DENIC eG. Die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains mitder Endung .de legt die Auswertung für das Jahr 2016 vor. Verzeichnetsind per 31.12.2016 knapp 14,9 Millionen Domains in 402 deutschenStädten und Kreisen. Hinzu kommen über 1,1 Millionen Registrierungendurch Inhaber mit Wohnsitz im Ausland. Insgesamt waren zum Jahresendemehr als 16,1 Millionen .de-Domains registriert. DieDomainentwicklung 2016 weist ein moderates Wachstum aus, bei dem dasWest-Ost-Gefälle bei der Verteilung von .de-Domains innerhalbDeutschlands fortbesteht.Kommunalvergleich: Metropolregionen verzeichnen die meisten.de-DomainsBei den absoluten Domainzahlen teilen unverändert drei Metropolendie Spitzenplätze unter sich auf. Berlin knackt die Millionengrenzeund dominiert mit 1.006.806 .de-Domains weiterhin klar dasGesamtklassement der Städte vor München (600.538) und Hamburg(585.772). Bezogen auf die Einwohnerzahl belegt erneut Osnabrück mit1.516 .de-Domains je 1.000 Einwohner unangefochten die Top-Position.Ergänzt wird das Spitzentrio der Städte wie im Vorjahr durch München(420) und Bonn (413). Bei den Landkreisen mit der höchsten, aufEinwohner bezogenen Domaindichte stellt der Freistaat Bayernweiterhin die Spitzenreiter. Freising (436) übernimmt den ersten Rangvor Starnberg (406), und der Landkreis München (377) behauptet dendritten Platz. Der Bundesdurchschnitt liegt stabil bei 183.de-Domains je 1.000 Einwohner (einzelne statistische Ausreißerkönnen in örtlich ansässigen Domaininvestoren mit größerenDomainportfolios begründet sein).Regionalvergleich: Domainwachstum zwischen Ost und West gleichtsich anKonstanz kennzeichnet auch die Platzierungen der Bundesländer beider einwohnerbezogenen Domainverteilung. Der Stadtstaat Hamburg liegtmit 332 Domains je 1.000 Einwohner erneut deutlich vor Berlin (290)und dem Flächenland Bayern (207). Wie in den Vorjahren belegtSachsen-Anhalt (83) hinter Mecklenburg-Vorpommern (106) und Thüringen(108) den letzten Rang der Tabelle. Die nationale Wachstumsratebezogen auf die Domainanzahl liegt mit 0,49 Prozent unter der desJahres 2015 (1,28 %). Das Durchschnittswachstum wird 2016 bis aufSachsen und Brandenburg von allen ostdeutschen Bundesländernübertroffen. Insgesamt liegen zehn Bundesländer über dem Mittelwert -am deutlichsten Bremen (+ 2,3 %) und Niedersachsen (+ 2,2 %). Einerückläufige Domainentwicklung ist mit Schleswig-Holstein (- 2,8 %),Hamburg (- 1,1 %), Bayern (- 0,2 %) und Nordrhein-Westfalen (- 0,1 %)allein in den westlichen Bundesländern zu verzeichnen. Lässt manBerlin außer Acht, liegt das durchschnittliche Wachstum in denöstlichen (+ 0,50 %) und den westlichen Bundesländern (+ 0,44 %) imJahr 2016 gleichauf. Bezogen auf die absoluten Werte erzielt derFreistaat Sachsen mit 525.441 verzeichneten .de-Domains, die höchsteDichte unter den östlichen Bundesländern und den zehnten Rang imGesamtklassement. Nordrhein-Westfalen (3.294.917) und Bayern(2.630.613) belegen unverändert die ersten Positionen.Internationaler Vergleich: .de ist auch außerhalb Deutschlandszunehmend beliebtIm Jahresvergleich 2015/2016 betrug das Gesamtdomainwachstum 0,7Prozent gegenüber 1,3 Prozent im Zeitraum 2014/2015, was einemZuwachs um rund 105.000 .de-Domains (Vorjahr: 198.000) entspricht.Die mehr als 16,1 Millionen zum Jahresende insgesamt registrierten.de-Domains beinhalten 1.146.500 Domains von Inhabern mit Wohnsitz imAusland (Vorjahr 1.114.358). Deren Anteil beträgt 7,1 Prozent amgesamten Domainbestand unter .de. Die ausländischen Inhaber von.de-Domains stammen aus 217 Staaten. Deutlich am stärkstennachgefragt sind deutsche Domains erneut in den USA (24 %), denNiederlanden (11 %) und der Russischen Föderation (11 %). Aber auchauf die europäischen Nachbarländer Großbritannien, Schweiz undÖsterreich sowie die Vereinigten Arabischen Emiraten entfallenjeweils 6 Prozent des Domainbestands ausländischer Inhaber. Insgesamtwaren per 31.12.2016 bei DENIC 16.114.504 Domains registriert.Statistisch betrachtet hat jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublikeine .de-Domain registriert. Deutschland belegt damit diesbezüglichnach den Niederlanden, der Schweiz und Dänemark konstant den viertenRang.Detailliertes Datenmaterial online abrufbarUmfangreiches Daten- und Grafikmaterial sowie die kompletteRegionalauswertung als Excel-Tabelle für alle 402 Stadt- undLandkreise liefert der Statistikbereich der DENIC-Website unterhttps://www.denic.de/wissen/statistiken/. Ebenso sind jährlicheAuswertungen ab 1995 verfügbar. Neben absoluten Werten liegenrelative Daten zum Domain/Einwohnerverhältnis sowie Karten undDiagramme zur absoluten und relativen Verteilung inländischer Domainsebenso wie zu Domaininhabern mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands vor.HintergrundÜber DENICDie DENIC eG verwaltet mit der Top Level Domain .de die deutscheLänderkennung im Internet. Mit über 16 Millionen Domains zählt sie zuden internationalen Top 3 der Internet-Registrierungsstellen. DENICverfügt über ein weltweites Nameservernetzwerk mit 18 eigenenStandorten, dessen Sicherheit durch einen komplementären externenNameservicedienst mit rund 50 zusätzlichen Standorten verstärkt wird.Zudem stellt DENIC alle erforderlichen Ressourcen für dieDomaindatenbank und das Registrierungssystem für .de und die deutscheENUM-Domain (.9.4.e164.arpa) bereit. Auch alle Informationsdienstefür .de und ENUM liegen in der Verantwortung von DENIC.1996 als privatwirtschaftliche Genossenschaft ohneGewinnerzielungsabsicht gegründet, ist es DENICs Anspruch, einegesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Basis dafür sind dieumfassende Nameserver-Infrastruktur und leistungsstarke Dienste, dierund um die Uhr einen schnellen, sicheren und zuverlässigen Zugang zudeutschen Internetseiten und E-Mail-Adressen unterstützen. Heutebieten mehr als 300 deutsche und internationale Unternehmen aus demIKT-Bereich Registrierungsdienste für .de-Domains an und unterstützenals aktive Mitglieder den Ansatz der unabhängigen, selbst verwaltetenGenossenschaft.Ein weiteres Anliegen von DENIC ist es, in enger Zusammenarbeitmit internationalen Internetgremien wie ICANN, RIPE, IETF und CENTReinen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Internet alseinem offenen, dezentralen und sicheren Medium zu leisten. Im Rahmen des nationalen CERT-Verbunds deutscher Computer-Notfallteams ist DENIC am Ausbau der Internetsicherheit und zum Schutz deutscher IT-Netzwerke beteiligt.Die DENIC eG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie beschäftigt ca. 110 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund EUR 15 Mio.