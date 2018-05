Paris (ots/PRNewswire) -Die Marke DELSEY Paris enthüllt ihre neue Markenplattform mitihrem ersten Film "What matters is inside". Die von Buzzmanentworfene Kampagne präsentiert die neue Funktion zurGeolokalisierung von DELSEY Paris und lädt zu einer universalen Reiseein.Der Zeichentrickfilm erzählt - einem Märchen gleich - dieGeschichte eines jungen Dreißigjährigen, dessen Leben im Takt seinerArbeit verläuft. Das plötzliche Verschwinden seines Forschungtreibenden Vaters führt ihn nach Mexiko auf der Suche nach einemKoffer mit mysteriösem Inhalt. Als er aber vor Ort ankommt, ist derKoffer verschwunden.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/683614/DELSEY_PARIS_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/683612/CHATELET_AIR.jpg )Dank des neuen vernetzten und geolokalisierbaren Systems, das vonder französischen Koffermarke herausgebracht wurde, gelingt es demHelden, den Koffer an allen vier Ecken der Welt aufzuspüren. MitDELSEY Paris war es noch nie so einfach, seinem Koffer auf der Spurzu bleiben."DELSEY pflegt von jeher die Nähe zu den Nutzern der Marke,indem sie innovative Gepäckstücke anbietet, die ihnen ermöglich,völlig sorglos und stilvoll zu reisen. Das jüngste Beispiel: DerLaunch im vergangenen März unseres smarten Koffers, der die Ansprüchevon höchst vernetzten Reisenden erfüllt. Er ist mit mehrerenvernetzten Funktionen ausgestattet, darunter ein System zurGeolokalisierung über einen Tracker, der in den Koffer gelegt wirdund eine spezielle Applikation, dank derer Sie permanent wissen, wosich Ihr Koffer befindet.Wir wollten daher einen Film produzieren, der die Werte unsererMarke widerspiegelt: innovativ, menschlich, sensibel, auf dieErlebnisse und Emotionen des Reisens ausgerichtet.Das Video-Format ermöglicht uns, das digitale Ökosystem und diegroßen Plattformen zur Video-Ausstrahlung zu nutzen, um unsereGeschichte allen Reisenden vorzustellen."Florence Ferreira, Brand & Digital Manager DELSEY ParisCHATELET AIRMit seinem unnachahmlichen Pariser Retro-Schick verspricht der KofferChatelet Air sorgloses Reisen. Der Koffer wurde bis ins kleinsteDetail durchdacht: ultra-gesicherter Reißverschluss, vollständigesund raffiniertes Inneres, unvergleichbarer Rollkomfort.Separat verkaufter internationaler Tracker mit Abonnement.Weitere Einzelheiten zu den Modellen Chatelet Air finden sich aufder Website delsey.comÜber DELSEY ParisWe care for what you care forSeit 1946 entwickeln wir Produkte, die für Ihre kostbarstenpersönlichen Gegenstände Sorge tragen.Damit jede DELSEY Reise Ihnen Lust auf die nächste bereitet.http://www.delsey.com/int/de/homePressekontakt:Clarisse Boernerclarisse.boerner@mtrchk.com+33-6-86-38-77-91Original-Content von: Delsey, übermittelt durch news aktuell