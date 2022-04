DELOREAN KÜNDIGT NEUES ENTHÜLLUNGSDATUM MIT TEASER-BILD AN

San Antonio (ots/PRNewswire) -Die DeLorean Motor Company hat ein neues Enthüllungsdatum bekannt gegeben und einen ersten Vorgeschmack auf ihr Elektrofahrzeug veröffentlicht. Die Premiere des Konzeptfahrzeugs ist für Donnerstag, den 18. August, auf der prestigeträchtigen Awards Ramp beim Pebble Beach Concours d'Elegance geplant.Obwohl das neue Elektrofahrzeug am 21. August 2022 auf dem Concept Lawn in Pebble Beach vorgestellt wird, erfolgt die lang erwartete Enthüllung des DeLorean bereits drei Tage früher. „Die Spannung steigt wie die Türen unseres ikonischen Sportwagens, und wir enthüllen den Prototyp der nächsten Generation drei Tage früher als geplant auf der prestigeträchtigsten Bühne in Pebble Beach", sagte Troy Beetz, CMO der DeLorean Motor Company Inc. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von DeLorean werden sich während der Monterey Car Week durch eine Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen, die das Fahrzeug präsentieren, entfalten. Zusammen mit der Enthüllung wird DeLorean auch den offiziellen Namen des Fahrzeugs bekannt geben.Während sich DeLorean darauf vorbereitet, im August die Bühne zu betreten, wurde am Freitag ein verpixelter Teaser mit dem ersten offiziellen Bild des EV veröffentlicht. Nach einem Wochenende voller Spekulationen wurde am Montag eine Dreiviertelaufnahme des Fahrzeugs veröffentlicht, auf der die linke Schulterlinie und das Rücklicht des Konzeptfahrzeugs zu sehen sind.Das lang erwartete Konzeptfahrzeug ist der Höhepunkt einer über 40-jährigen Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro Italdesign und DeLoreans Neuinterpretation einer modernen Ikone.Für weitere Informationen über DeLorean und die offizielle Vorstellung in Pebble Beach besuchen Sie www.DeLorean.com.Informationen zu DeLorean: DeLorean Motors, Inc. ist ein Unternehmen für neue Energie und Mobilität mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen stellte 1981 sein erstes Fahrzeug der Öffentlichkeit vor und wurde in der Folge zu einer ikonischen Marke, die sich durch ihr rebellisches und bahnbrechendes Design auszeichnet. Nach 3 Generationen der Evolution hat DeLorean im Jahr 2022 mit einem Elektrofahrzeug den Weg in die Zukunft eingeschlagen.Informationen zu Pebble Beach Concours d'Elegance: Der 1950 erstmals durchgeführte Pebble Beach Concours d'Elegance® (www.pebblebeachconcours.net) hat sich zur weltweit führenden Veranstaltung für Automobile entwickelt. Nur die schönsten und historischsten Autos werden eingeladen, auf dem berühmten 18. Fairway des Pebble Beach Golf Links® zu erscheinen, und Kenner von Kunst und Stil versammeln sich, um diese Meisterwerke zu bewundern. Die durch den Pebble Beach Concours d'Elegance® gesammelten Spenden für wohltätige Zwecke belaufen sich mittlerweile auf über 32 Millionen Dollar. Zu den damit verbundenen Veranstaltungen gehören die Pebble Beach Tour d'Elegance®, präsentiert von Rolex, die Pebble Beach RetroAuto™, das Pebble Beach Classic Car Forum™, präsentiert von AIG und Alliant Private Client, sowie die Pebble Beach® Auktionen, präsentiert von Gooding & Company. Pebble Beach®, Pebble Beach Golf Links®, Pebble Beach Concours d'Elegance®, Pebble Beach Tour d'Elegance®, Pebble Beach RetroAuto™, Pebble Beach Classic Car Forum™ und Pebble Beach® Automotive Week sind Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsmarken der Pebble Beach Company. Alle Rechte vorbehalten.Medienkontakt:Medienkontakt media@delorean.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1779481/DELOREAN_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1779484/DeLorean.jpgOriginal-Content von: DeLorean Motor Company, übermittelt durch news aktuell