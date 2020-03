DEL2-Club Tölzer Löwen und weeArena Herzstück bei wee-Markterschließung in Europas Pilotregion (FOTO)

Bad Tölz / München / Kreuzlingen (ots) -- Hauptsponsor weeConomy AG verlängert gutes sechsstelligesSponsoringvolumen vorzeitig für die Saison 2020/21- Weitestgehend Planungssicherheit beim ambitionierten DEL2-Clubaus Bad Tölz trotz Saisonabbruch durch Corona-Krise undTicketing-/Merchandising-Umsatzeinbußen- Spielerverträge für kommende Saison verlängert: Lubor Dibelkaund Manuel Edfelder bleiben Löwen- Basis-Sponsorship zunächst weiterhin bis Saison 2021/22- 60 aktive "wee-Händler" in Bad Tölz und im Umkreis bis Ende April- Mit der Botschaft "wee Love Oberland" die Region für MobilePayment und Cashback gewinnenIm Rahmen ihrer europäischen Marktstrategie setzt die Schweizer weeConomy AGweiterhin auf die Pilotregion Bad Tölz. Ziel ist die intensivierte Vernetzungeiner zu 100% digitalisierten weeArena mit dem angeschlossenen stationärenEinzelhandel in der Region Oberland und dem eigenen E-Commerce.Rolf Gehriger, Verwaltungsrat der Schweizer Muttergesellschaft von wee, derSwiss Fintec Invest AG: "Das Modell Bad Tölz mit der weeArena als Leuchtturm füralle Sport-Fans dient unserer Marktexpansion als multiplizierbare Blaupause.Insofern gilt: Geht es dem Tölzer Eishockey mit seinen fantastischen Fans gut,ist das für unser Mobile Payment und Cashback im Rahmen unseres weltweit erstenoffenen Stadion-Bezahlsystems nur förderlich. Wie alle Sponsorships", ergänztder designierte neue Geschäftsführer der Münchener weeBusiness GmbH, "haben wirauch das Investment bei den Tölzer Löwen im Rahmen des regelmäßigen Controllingsunserer Sponsoring-Engagements auf den Prüfstand gestellt und mit Blick unsererauf Kontinuität und Langfristigkeit angelegten Markterschließungsstrategiepositiv bewertet. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit."Als Tabellenfünfter in der DEL2 haben sich die Tölzer Löwen - erstmals seit demAufstieg aus der Oberliga vor zwei Jahren - direkt für die Play-Offsqualifiziert. Der Corona-Virus hat jetzt allen Fans die Vorfreude auf packendeSpiele vor 4.100 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften weeArena genommen!Denn die Eishockey-Saison wurde am Mittwoch mit sofortiger Wirkung für beendeterklärt. Damit hat die Ligaführung den Anforderungen und Vorgaben derBundesrepublik Deutschland, diverser Landesregierungen und Behörden desFreistaats Bayern Rechnung getragen.Die wirtschaftliche Grundlage für diesen sportlichen Höhenflug des Teams wurdedurch die vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Hauptsponsor geschaffen.Unabhängig vom langfristigen Basisvertrag der Tölzer Eissport GmbH mit derweeConomy AG bis Ende der Saison 2021/22 und einem entsprechenden Budget imambitionierten sechsstelligen Eurobereich, wurde jetzt für die kommende Saisonein Zusatzbudget vertraglich fixiert, das dem der aktuellen Saison entspricht.Dieses dient erneut ausschließlich der Stärkung des Spielerkaders."Die vermeintlichen Turbulenzen um Unternehmer Cengiz Ehliz haben wirunaufgeregt zur Kenntnis genommen", so Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck."Die Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit auch in der Saison 2020/21zeigt die Verlässlichkeit unseres Haupt- und Trikotsponsors. Darauf können wiralle im Oberland - Verein, Fans, Spieler und auch der in das wee-Projektintegrierte stationäre Einzelhandel - sehr stolz sein. Dass wir entgangeneUmsätze aus den Play-Offs jetzt gut kompensieren können und darüber hinaus schonheute eine weitestgehend hohe Planungssicherheit für die kommende Saison haben,ist für uns ein Geschenk."Cengiz Ehliz, Unternehmer und wee-Founder: "Als bekennender Löwen-Fan schmerztes mich natürlich, dass die Play-Off-Spiele ausfallen müssen, aber natürlichgehen Sicherheit und Gesundheit von Spielern und Fans vor. Ich freue mich schonjetzt darauf, wenn ich die einzigartige Atmosphäre in der weeArena in einigenMonaten wieder live erleben kann. Es macht mich einfach stolz zu sehen, dasshier in den vergangenen Jahren durchweg Positives gewachsen ist. Danke an allefür das geleistete Engagement und Herzblut. Weiter so!"Bis Ende April werden für wee 60 Händler aktiv sein. Ziel ist es, im bayerischenOberland innerhalb eines Jahres, im Einklang mit einem technologischen Relaunchvon weeApp und wee.com bis zur Jahresmitte, perspektivisch 1.000 Händler zudigitalisieren. Diese werden über die weeApp - als neue Suchmaschine desEinzelhandels für seine heimischen Kunden - sichtbar gemacht."Innerhalb von fünf Jahren", so der designierte Area Manager von wee imOberland, Thomas Vogl, "sollen ca. 100.000 Konsumenten als potenzielle Kundendieser Einzelhändler in die wee-Infrastruktur integriert werden. Sie profitierenbeim Einkauf mit Rabatten von bis zu 10 Prozent und sorgen beim angeschlossenenEinzelhandel für zusätzliche Umsätze im Kampf gegen die wachsende Übermacht desE-Commerce. "wee Love Oberland" steht dabei als emotionale Botschaft für dieDigitalisierung der Region, für die Einführung von Mobile Payment und Cashbackunter der Marke wee."Den kompletten Medientermin können Sie im Livestream auf der Facebook-Seite derTölzer Löwen abrufen:https://www.facebook.com/Eisclub/videos/3123290564356612/Medienkontakt:Tilmann MeuserChief Corporate Communications & Reputation Officer / MediensprecherweeGroupTel: mobil +49 177 / 80 95 117Mail meuser@cp-cs.deWeitere Informationen zu wee: https://blog.wee.com/presse/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122695/4545423OTS: weeCONOMY AGOriginal-Content von: weeCONOMY AG, übermittelt durch news aktuell