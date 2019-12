DEKV gratuliert Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum Parteivorsitz und betont die Bedeutung der Gesundheitsversorgung in der öffentlichen Daseinsvorsorge

Berlin (ots) - "Wir gratulieren Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zurheutigen Wahl als Vorsitzende der SPD", so Christoph Radbruch, Vorsitzender desDeutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV). "Verbunden sind unsereGlückwünsche mit der Hoffnung auf eine glückliche Hand bei politischenGestaltungsaufgaben. Sie stellen die Finanzpolitik ins Zentrum ihres Wirkens, umdie Weichen für die kommenden Jahrzehnte zu stellen. Ziel ist es, aktuelleHerausforderungen wie Bildung, Digitalisierung, bezahlbaren Wohnraum, eine guteInfrastruktur anzugehen und damit in allen Stadtteilen und Dörfern für eine guteLebensqualität zu sorgen. Ein unverzichtbarer Bestandteil lebenswerterStadtviertel und Ortschaften ist für Sie wie für den DEKV eine guteGesundheitsversorgung.Nah bei den MenschenUm eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, ist auch in diesemBereich eine solide Finanzierung notwendig. Dazu gilt es, die Widerstände derLänder bei der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser zu überwinden. Aktuellexistiert eine Finanzierungslücke in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro, wieaus der Investitions-Analyse des GKV-Spitzenverbandes, des Verbandes derPrivaten Krankenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesellschafthervorgeht [1]. Und nicht nur das: Krankenhäuser müssen dort sein, wo dieMenschen leben, und wohnortnah alle Patientinnen und Patienten gleichermaßenqualifiziert versorgen. Auch und vor allem die Patienten, die nicht in dieüblichen strukturierten Abläufe passen wie zum Beispiel Frühgeborene, Menschenmit schweren geistigen Behinderungen, aber auch ältere Menschen. Sie brauchenbesondere Aufmerksamkeit von unseren Mitarbeitenden und benötigen mehr Zeit undFürsorge von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden. Auch dieser Aufwand muss denKrankenhäusern vergütet werden. Die evangelischen Krankenhäuser sind überzeugt:Wir können das leisten, Patienten qualifiziert und mit Zuwendung zu versorgen.Einen wichtigen Beitrag leistet bei der qualifizierten Versorgung älterer,multimorbider wie auch kognitiv eingeschränkter Patienten die diakonischeVersorgungskette. Sie kann eine Betreuung über die Sektorengrenzen hinausermöglichen. Auch diese für Familien und An- sowie Zugehörige wichtige Leistungmuss solide finanziert werden. Wir fordern Sie auf, die Finanzierung einer gutenGesundheitsversorgung für alle Menschen in Deutschland auf die politische Agendazu setzen, denn sie ist ein grundlegender Bestandteil der öffentlichenDaseinsvorsorge", betont Radbruch.Quellen:[1]http://ots.de/BiXPpYPressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126495/4461358OTS: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV)Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell