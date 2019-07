DEKV: MDK-Reformgesetz vernachlässigt die Folgen des demografischen Wandels in Deutschland

Berlin (ots) - Ein Meniskusschaden wird heute meist ambulantoperiert. Doch wie sieht es aus, wenn eine Patientin betagt ist unddurch zusätzliche Erkrankungen wie Hypertonie und Adipositas dieMobilisation nach der Operation erschwert ist? Wenn zu Hause niemandist, der sie unterstützen kann - im Gegenteil: Der leicht dementeEhemann braucht selbst Hilfe, eine Aufgabe, die normalerweise seineFrau übernimmt. Aus Sicht des Medizinischen Dienstes derKrankenkassen (MDK) ist der Fall klar: Auch diese Patientin kannambulant versorgt werden. Bleibt sie aufgrund einer Drainage, derGabe von leichten Schmerzmitteln und zur krankengymnastischenBetreuung für zwei Tage stationär im Krankenhaus, handelt es sich umeine Fehlbelegung.Prüfpraxis bestraft verantwortliches HandelnZentrale Inhalte des aktuell im Kabinett diskutiertenMDK-Reformgesetzes sind neben der Unabhängigkeit des MedizinischenDienstes von den Kranken- und Pflegeversicherungen dieAbrechnungsprüfungen in den Krankenhäusern. Hier will das Gesetz dieAbrechnungsqualität der Krankenhäuser belohnen. "Im Prinzip ist dasein guter, begrüßenswerter Ansatz. Doch er wird den aktuellenGegebenheiten bei der Versorgung bestimmter Patienten nicht gerecht:Wollen Krankenhäuser bei der Betreuung vulnerabler Patientengruppen,beispielsweise der zunehmenden Zahl älterer oder kognitiveingeschränkter Patienten, so handeln, wie es die besondere Situationdieser Patienten erfordert, sind scheinbare Fehlbelegungenunvermeidbar. Dadurch setzen sich die Krankenhäuser dem Verdacht derFalschabrechnung und einer sich daraus ergebenden erhöhten Prüfquotesowie ab 2021 Sanktionszahlungen aus. Das ist vor dem Hintergrund derdemografischen Zahlen und dem Aufwuchs älterer und kognitiveingeschränkter Patienten im Krankenhaus ein falsches Signal.Stattdessen muss eine politische und gesellschaftliche Lösunggefunden werden, die sicherstellt, dass verantwortliches Handelngegenüber vulnerablen Patientengruppen nicht zu Lasten derKrankenhäuser geht", erklärt Christoph Radbruch, Vorstand desDeutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).Versorgungsengpässe abbauenDass eine politische Lösung gefunden werden muss, zeigen ersteAnsätze beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen:Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte AnfangJuni an, dass zur Erleichterung des Übergangs aus der stationärenBehandlung in solchen Situationen die Kurzzeitpflege auch inKrankenhäusern möglich und abrechnungsfähig werden soll. Bisher istdiese Betreuungsform auf Pflegeheime beschränkt. Es stehen jedoch invielen Regionen zu wenige Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. DazuRadbruch: "Kurzzeitpflege im Krankenhaus im Anschluss an eineKrankenhausbehandlung ist ein wichtiger Baustein in einem ausverschiedenen Komponenten bestehenden Lösungsmodell. Einen weiterenBeitrag können evangelische Krankenhäuser leisten. Sie sind in derdiakonischen Versorgungskette in ein System eingebunden, das nebender Krankenhausbehandlung die Kurz- und Langzeitpflege, die Sozial-und Diakoniestationen bis hin zum Aufenthalt im Hospiz umfasst. Damitkönnen diakonische Versorgungseinrichtungen dem Bedarf erkrankterMenschen umfassend und verantwortungsbewusst gerecht werden.""Um ausreichend Kapazitäten zu schaffen, muss die Abrechenbarkeitdieser Leistungen gegeben sein. Dazu gilt es unter anderem bei derVerabschiedung des MDK-Reformgesetzes die Weichen in Richtung einesverantwortlichen Handelns zu stellen. Aus Sicht des DEKV wäre dazueine klinisch-ethische Kompetenzstelle der richtige Weg, die beibesonders betreuungsbedürftigen Patientengruppen in dieEntscheidungsfindung regelhaft mit einbezogen werden muss. DieVerantwortung für die Patientinnen und Patienten muss an ersterStelle stehen", betont Radbruch.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell