DEKV-Jahrestagung: Ist Digitalisierung alles? Personal ist alles!

Berlin (ots) - "Zur qualifizierten Versorgung der Patientinnen undPatienten leistet die Digitalisierung ebenso einen wertvollen Beitragwie bei der zukunftsorientierten Gestaltung der Prozesse imKrankenhaus und in der gesamten diakonischen Versorgungskette. Dahersetzen sich Evangelische Krankenhäuser für den Einsatz modernerTechnologien überall dort ein, wo sie sinnvoll und hilfreich sind.Unsere Mitarbeitenden gewinnen beispielsweise durch die imReferentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zum DigitaleVersorgung-Gesetz (DVG) angestrebte Vereinfachung von Verwaltungs-und Dokumentationsprozessen wertvolle Zeit für die Zuwendung zu denPatientinnen und Patienten. Um die finanziellen Mittelbereitzustellen, die für die Digitalisierung im Krankenhaus benötigtwerden, brauchen wir einen DigitalPAKT Krankenhaus. Im Bildungswesenstellen Bund und Länder im DigitalPAKT Schule 5,5 Milliarden Euro fürdie Digitalisierung in Schulen zur Verfügung. Umgerechnet auf dierund elf Millionen Schülerinnen und Schüler sind das 500 Euro proPerson. In deutschen Krankenhäusern werden jedes Jahr 19 MillionenPatienten stationär versorgt. Parallel zur Förderung im Bildungswesensollte der DigitalPAKT Krankenhaus daher ein Volumen von 9,5Milliarden Euro aufweisen. Dass die Digitalisierung in Deutschlandgefördert werden muss, zeigt der Blick auf den Index für die digitaleWirtschaft und Gesellschaft (DESI): Hier steht Deutschland auf Platzelf. Neben der technischen Ausstattung ist aber auchPersonalentwicklung Bestandteil der Digitalisierung: Wir müssenunseren Mitarbeitenden die Kompetenzen vermitteln, um die neuenTechnologien zur qualifizierten Patientenversorgung einzusetzen. DerMix aus zuwendungsbezogener Pflege und verantwortungsbewussterNutzung moderner Technologien ist ein Baustein, um den Pflegeberufattraktiver zu machen", so Christoph Radbruch, Vorsitzender des DEKVanlässlich der DEKV-Jahrestagung 2019 in Berlin.Fachkräfte für die Pflege gewinnenSeit 1. Januar 2019 gelten bundesweit für vier Krankenhausbereiche(Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie)Personaluntergrenzen. Ihr Ziel ist es, die pflegerische Versorgung zuverbessern. "Das Ziel der Personaluntergrenzen begrüßen dieevangelischen Krankenhäuser. Wichtig ist dabei jedoch, dassregionalen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann: DieGegebenheiten am Arbeitsmarkt, strukturelle Besonderheiten oder auchspezielle Patientenpopulationen müssen berücksichtigt werden. Hiersollten Korridore in der Personalausstattung den Krankenhäusernermöglichen, auf die besonderen Versorgungserfordernisse in ihrerRegion einzugehen. Gerade in strukturschwachen Gebieten könntenKrankenhäuser die Personaluntergrenzen unterschreiten. DieReduzierung der Bettenkapazität in den betroffenen Bereichen könntelangfristig die Versorgungssicherheit in anderen, sensiblen Bereichenwie der Notfallmedizin reduzieren.Unsere Lösung muss es sein, den Pflegeberuf für junge Menschendurch eine zukunftsfähige Ausbildung attraktiver zu machen. Dasallein reicht allerdings nicht aus: Wir müssen beispielsweise durchindividuelle Ausbildungskonzepte auch die Zahl derAusbildungsabbrüche von zurzeit etwa 30 Prozent verringern. FlexibleArbeitszeitmodelle fördern den Wiedereinstieg in den Beruf, aber auchdie Möglichkeiten zum Quereinstieg und die Integration vonFlüchtlingen sowie die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte tragendazu bei, dem Fachkräftemangel in der Pflege langfristigentgegenzuwirken. Entwicklungsmöglichkeiten in Zuge der Fort- undWeiterbildung helfen dabei, Pflegenden eine lebenslange Perspektivein ihrem Beruf zu eröffnen. Um das volle Potenzial dieser Maßnahmenauszuschöpfen, ist eine strategische Personalentwicklung derSchlüssel und die Frage, welche Arbeits- und Karrieremöglichkeitenunsere Mitarbeitenden erwarten, weist uns den Weg, demFachkräftemangel in der Pflege langfristig entgegenzutreten" soRadbruch weiter.