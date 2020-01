DEKV: Arbeitsbedingungen für Ärzte attraktiv gestalten

Berlin (ots) - Heute wurde die MA-Studie zu den Arbeitsbedingungen vonangestellten Ärztinnen und Ärzten vorgestellt. Dabei standen neben dem stetigsteigenden Anteil an Verwaltungstätigkeiten die besonderen gesundheitlichenBelastungen durch lange Arbeitszeiten und mangelnde Pausen im Mittelpunkt. DazuChristoph Radbruch, Vorstandsvorsitzender des Deutschen EvangelischenKrankenhausverbandes (DEKV):"Arzt zu sein ist mehr als ein Beruf. Unsere Ärztinnen und Ärzte sind derGesundheit und der qualifizierten Versorgung aller Patientinnen und Patientenverpflichtet. Dabei lassen sich, nicht nur bei Notfällen und Operationen, Pausenund Arbeitszeiten nicht immer verlässlich planen. Unsere Mitglieder wissen, vorwelchen Herausforderungen unsere Ärztinnen und Ärzte stehen und unterstützenBestrebungen, ihre beruflichen Belastungen zu reduzieren.Bereits heute gehen viele Krankenhäuser mit flexiblen Arbeitszeitmodellen aufdie Lebenssituation und die Bedürfnisse der Beschäftigten ein. Wie das aussehenkann, zeigt exemplarisch das Diakonie Klinikum Stuttgart: Es bietet fürTeilzeitarbeitende verkürzte Schichtmodelle. Beim Umgang mit beruflichen undprivaten gesundheitlichen Belastungen, beispielsweise durch Stress, unterstütztdas betriebliche Gesundheitsmanagement. Weitere Erleichterung für Mütter undVäter bietet die Betriebs-Kita, die Kinder von einem bis drei Jahre passend zurArbeitszeit der Eltern betreut, sowie die Nähe zu einem Kindergarten für ältereKinder. Die Mitarbeiterkantine mit gesunden, frisch zubereiteten Mahlzeitenunterstützt die Mitarbeitenden bei einer gesunden Ernährung.Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen bietet ebenfalls in einer eigenenKindertagesstätte Betreuungsplätze für die Kinder der Beschäftigten und Kinderaus dem Ort an.Bei den Arbeitszeiten werden die Wünsche der Beschäftigten durch flexibleModelle berücksichtigt. Darüber hinaus sollen verkürzte Schichtmodelle inKombination mit zeitversetzten Diensten gesundheitliche Belastungen durch denBereitschaftsdienst, beispielsweise im OP oder in der Anästhesie, reduzieren.Ein ähnliches Modell wurde darüber hinaus für das Labor eingeführt. Wir sind unsbewusst, dass gute und gesundheitsorientierte Arbeitsbedingungen eine wichtigeVoraussetzung sind, damit Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf erfüllen und den ihnenanvertrauten Menschen eine qualifizierte Diagnose und Behandlung sowie dieindividuell benötigte Zuwendung zukommen lassen können. Darüber hinaus sindmoderne, gesundheitsorientierte Arbeitsbedingungen, die es erlauben, Familie undBeruf zu vereinen, eine unverzichtbare Voraussetzung, um junge Menschen für eineTätigkeit im Krankenhaus zu begeistern und erfahrene Ärztinnen und Ärzte inunseren Häusern zu halten.Das sind in Zeiten des Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich wichtige Aspekte,um evangelische Krankenhäuser als attraktive Arbeitgeber zu positionieren."Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126495/4500470OTS: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV)Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell