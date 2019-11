DEKRA Vision Zero Award 2019 - Sieben Jahre ohne Verkehrstote: Auszeichnung für Stadt Lüdenscheid (FOTO)

Stuttgart / Lüdenscheid / Brüssel (ots) -Die Stadt Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist mit dem DEKRA Vision Zero Awardausgezeichnet worden. Die Verkehrssicherheitsexperten würdigen damit den Erfolgder Stadt, dass sie in sieben aufeinanderfolgenden Jahren von 2012 bis 2018keinen einzigen Verkehrstoten im Innerortsverkehr zu verzeichnen hatte. Dieinternational führende Sachverständigenorganisation hat den Preis im Rahmenihres Jahresempfangs in Brüssel zum vierten Mal vergeben. Bürgermeister DieterDzewas nahm den Preis von DEKRA Vorstandschef Stefan Kölbl entgegen.DEKRA Experten werten für die interaktive Weltkarte unterwww.dekra-vision-zero.com kontinuierlich die jeweils neuesten verfügbarenUnfallstatistiken aus. Für viele Länder Europas, die USA und Japan sowie jetztauch für Kanada, Mexiko und Australien verzeichnet die Karte diejenigen Städtemit mehr als 50.000 Einwohnern, die seit 2009 in mindestens einem Jahr das Zielvon null Verkehrstoten erreicht haben. Lüdenscheid hat rund 74.000 Einwohner."Ich freue mich sehr, dass auf diese Weise unsere Bemühungen gewürdigt werden,für ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit zu sorgen - insbesondere für diesogenannten schwächsten Verkehrsteilnehmer. Die Auszeichnung ist ein schönerErfolg für die Stadt Lüdenscheid, der durch die gute Zusammenarbeit von Rat,Verwaltung und bürgerschaftlichem Engagement - hierbei ist vor allem dieVerkehrswacht zu nennen - möglich wurde.", so Bürgermeister Dzewas zu derprestigeträchtigen Auszeichnung."Dass die Vision Zero keine Utopie ist, beweisen nicht nur unsere Preisträger,sondern auch viele andere Städte weltweit immer wieder", so DEKRA VorstandschefStefan Kölbl. "Natürlich ist das Ziel von null Verkehrstoten insgesamt nochlängst nicht Realität. Doch unsere Daten zeigen, dass mindestens 1.100 Städtedieses Ziel in ihrem Verantwortungsbereich schon zeitweise erreicht haben. Esbleibt aber dabei: Jeder Verkehrstote ist einer zu viel." Die Anstrengungenmüssten weitergehen, um dem Ziel "Null Verkehrstote" in immer mehr Städten undauch außerhalb der urbanen Lebensräume immer näher zu kommen, so Kölbl.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang Sigloch0711.7861-23860711.7861-742386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell