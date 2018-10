DEKRA-Untersuchung: Hochdruckreiniger bei richtiger Anwendung keine Gefahr für Reifen (FOTO)

Winnenden (ots) -Experten geben Entwarnung bei der ReifenwäscheDie Expertenorganisation DEKRA und der ReinigungsspezialistKärcher haben im Rahmen einer Studienarbeit untersucht, ob die Reifeneines Autos bei der Fahrzeugwäsche durch den Wasserstrahl einesHochdruckreinigers beschädigt werden können. Nach Auswertung derErgebnisse gibt DEKRA Reifenexperte Christian Koch Entwarnung: "Mitder richtigen Arbeitsweise und einem Mindestabstand von 30Zentimetern zur Oberfläche kann problemlos der Hochdruckreinigergenutzt werden.""Auf der Basis der aktuellen Untersuchung können wir jetzt eineklare und begründete Handlungsempfehlung für die Reinigung vonFahrzeugen mit dem Hochdruckreiniger geben", erklärt Koch. Bisherstanden zahlreiche Behauptungen im Raum, ob und unter welchenBedingungen eine Schädigung von Reifen auftreten kann. Diese sind nunausgeräumt: Wird der Mindestabstand eingehalten, treten keinerleiSchäden auf. Bei der Studie wurden Materialproben von Reifen inmehreren reproduzierbaren Versuchsreihen bearbeitet. Dabei wurdenunterschiedliche Düsen, Wasserdrücke, Abstände und Zeitintervalleuntersucht.Stets mit flachem Strahl arbeitenDie Sachverständigen von DEKRA empfehlen zur Reinigung vonFahrzeugen und Reifen ausschließlich die Verwendung einerFlachstrahldüse. Diese wird bei nahezu allen Hochdruckreinigernmitgeliefert. Und auch in Wasch-Centern, Werkstätten, Autohäusernoder Tankstellen sind die Geräte in der Regel mit solchen Düsenausgerüstet, die das Wasser in einem breiten, fächerförmigen Strahlausbringen. "Rotations- oder gar Punktstrahldüsen, die fürindustrielle Anwendungen oder für den Schmutzabtrag auf Steinflächengedacht sind, können die Reifen dagegen durchaus beschädigen und sind- nicht nur deshalb - für die Fahrzeugwäsche nicht geeignet", ergänztKoch.Über die DEKRA StudieIm Rahmen der Untersuchung wurden Versuche mit dreiunterschiedlichen Düsenformen durchgeführt. Zum Einsatz kamen einePunktstrahldüse sowie zwei Flachstrahldüsen mit einem Spritzwinkelvon 15° und dem für Endkundenhochdruckreiniger üblichen Winkel von25°. Getestet wurde die Auswirkung auf Reifenmaterial mitunterschiedlichen Abständen und Einwirkzeiten. Der Wasserdruck betrugjeweils 60 bar (Standard bei Wasch-Centern) oder 161 bar, was beihochwertigen Hochdruckreinigern für den Hausgebrauch üblich ist. Mitder 25°-Flachstrahldüse traten ab einem Abstand zur Oberfläche von 25cm auch bei längerer örtlicher Einwirkung von bis zu fünf Minutenkeine Beschädigungen auf.Über DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2017 hat DEKRA einen Umsatzvon mehr als 3,1 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 44.000 Mitarbeitersind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mitqualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten siefür die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. DasPortfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten überSchadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatungsowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen biszu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner füreine sichere Welt.Über Alfred Kärcher SE & Co. KGKärcher ist weltweit führender Anbieter für Reinigungstechnik. DasFamilienunternehmen beschäftigt in 67 Ländern und mehr als 110Gesellschaften über 12.300 Mitarbeiter. Für einen weltweitlückenlosen Kundendienst sorgen 50.000 Servicestellen in allenLändern. Im Jahr 2017 erzielte Kärcher mit mehr als 2,5 Mrd. Euro denhöchsten Umsatz in seiner Geschichte.Pressekontakt:Tim MaierPressereferentAlfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 WinnendenT +49 71 95 14-3919F +49 71 95 14-2193tim.maier@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell