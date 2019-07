DEKRA Award 2019: Startups willkommen / Preise für innovative Ideen für mehr Sicherheit

Stuttgart (ots) -- Zusätzliche Kategorie für junge Unternehmen aus derDigitalwirtschaft- Plattform "Gründerszene" wird Netzwerkpartner- Informationen und Teilnahmeunterlagen unter www.dekra-award.deDer DEKRA Award 2019 hat eine neue Kategorie: Ab sofort könnensich Startups in einem eigenen Wettbewerb für den renommiertenSicherheitspreis bewerben. Die Plattform der Digitalwirtschaft"Gründerszene" unterstützt den Award als Netzwerkpartner. Neu istauch das Format, in dem der Sieger dieser Kategorie ermittelt wird.Das Publikum trifft auf dem Verleihungs-Event selbst dieJury-Entscheidung unter den Finalisten. Bewerbungen sind bis zum 13.September 2019 möglich.Die internationale Expertenorganisation DEKRA prämiert mit demDEKRA Award seit Jahren gemeinsam mit der WirtschaftsWoche, demführenden Wirtschaftsmagazin in Deutschland, die bestenSicherheitslösungen. Unternehmen und Organisationen bewerben sichbisher mit herausragenden Projekten und Prozessen in drei Kategorien:Sicherheit im Verkehr, Sicherheit bei der Arbeit und Sicherheit zuHause. Dabei steht der Best-Practice-Gedanke im Vordergrund.In der zusätzlichen Kategorie "Startups" können sich jetzt jungeUnternehmen mit Zukunftsideen und -Konzepten für mehr Sicherheitbewerben. Dabei stehen die Potenziale und der Nutzen im Fokus, diesich aus der Idee entwickeln. Im Zuge der neuen Kategorie wird zudemdie Jury erweitert: Neu dabei ist Carlos Bhola, Co-Founder von Circund Managing Partner bei Celsius Capital."Durch diese neue Kategorie stehen junge, innovative Startupsnicht im Wettkampf mit Budgets und Prozessen der etabliertenUnternehmen. Bei den Bewerbern des Awards können wir uns eineAufnahme in den DEKRA Next Inkubator vorstellen", erläutert Dr. KerimGalal, Executive Vice President für Strategie und Innovation beiDEKRA. "Mit der 'Gründerszene' haben wir darüber hinaus einenNetzwerkpartner, der als Plattform der Digitalwirtschaft führend undbestens in der Startup-Szene vernetzt ist. Mit Carlos Bhola haben wireinen erfolgreichen Entrepreneur als Juror gewonnen, dem das Themasichere Mikromobilität ein zentrales Anliegen ist."In allen Kategorien des DEKRA Awards 2019 entscheidet ein internund extern besetztes Fachgremium über die Nominierungen. Während derSieger der Startup-Kategorie im Rahmen eines Pitch durch das Publikumermittelt wird, entscheidet über die Preisvergabe der anderenKategorien "Verkehr", "Arbeit" und "zu Hause" traditionell diehochkarätig besetzte Jury:- Dr. Annette Niederfranke, Direktorin InternationaleArbeitsorganisation (ILO)- Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche- Carlos Bhola, Co-Founder Circ und Managing Partner Celsius Capital- Boris Böhme, Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie, Abteilung Produkt- und Anlagensicherheit- Dr. Raimund Klinkner, Geschäftsführender Gesellschafter desINSTITUTE FOR MANUFACTURING EXCELLENCE- Stefan Kölbl, Vorsitzender des Vorstands DEKRA e.V. und DEKRA SEDie feierliche Verleihung des DEKRA Award findet am Mittwoch, 23.Oktober 2019, in Berlin statt. In den Vorjahren zählten Unternehmenund Organisationen wie Airbus, Axa, BMW, Bornack, DB Deutsche Bahn,Eaton Industries, Caverion, Daimler, Deutscher Verkehrssicherheitsrat(DVR), EBM-Papst, EnBW, Pflasterpass, Voith oder Volkswagen zu denGewinnern und Nominierten.Teilnahmeunterlagen und Informationen unter www.dekra-award.deÜber DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatzvon mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 45.000 Mitarbeitersind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mitqualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten siefür die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. DasPortfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten überSchadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatungsowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen biszu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner füreine sichere Welt.Über die WirtschaftsWocheDie WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequentmarktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftsmagazin für Entscheider.Über 100 Mitarbeiter, Redakteure, Reporter und Korrespondenten ausaller Welt analysieren Woche für Woche die wichtigsten Ereignisse inWirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten und im Management, inForschung und Technik. Ergänzt wird die Berichterstattung derWirtschaftsWoche durch das Online-Team von wiwo.de, das tagesaktuellEreignisse und Ergebnisse präsentiert und analysiert.https://www.wiwo.de/Über GründerszeneGründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft.Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet GründerszeneOnlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wieSpätschicht und Heureka. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen,Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen erreichtGründerszene 1,4 Million Unique User im Monat und liefert dierelevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft. NGIN istdie branchenspezifische Medienplattform der deutschenDigitalwirtschaft. Mit NGIN Mobility vernetzt Vertical MediaUnternehmen und ihre Entscheider aus der Mobilitätsbranche undinformiert zu relevanten Trends, Innovationen undDigitalisierungsthemen. Besuchen Sie die NGIN Mobility Conference2019: https://conference.ngin-mobility.comPressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationTilman Vögele-Ebering0711.7861-21220711.7861-742122tilman.voegele-ebering@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell