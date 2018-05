DEICHMANN-Mitarbeiter helfen Erstklässlern / Auszubildende unterstützen Leseprogramm in der Dürerschule in Essen-Borbeck (FOTO)

Essen (ots) -Das Familienunternehmen DEICHMANN engagiert sich seit Jahrzehntenin unterschiedlichen Ländern in Projekten der Entwicklungshilfe undKatastrophenhilfe. Diese Aktivitäten gehen zurück auf die Initiativeder Inhaberfamilie. Nun möchte das Unternehmen auch seinenMitarbeitern eine Möglichkeit eröffnen, sich für andere zuengagieren. In einem Pilotprojekt helfen Auszubildende der EssenerDEICHMANN-Verwaltung der Dürerschule in naher Nachbarschaft bei einemLeseprogramm für Erstklässler.Bei dem Pilotprojekt sollen Auszubildende der EssenerHauptverwaltung Grundschüler beim Erwerb von Lese- undSchreibfähigkeiten unterstützen. Dafür werden die Auszubildendenjeweils für zwei Vormittage zwischen den Oster- und Sommerferien vomUnternehmen während der Arbeitszeit freigestellt. Durch die Größe derGruppe sind in der Regel an vier Wochentagen junge Leute in derSchule im Einsatz. Betreut wird das Projekt auf Unternehmensseitedurch die Personalabteilung von DEICHMANN und durch die Stiftung.Alle Aktivitäten werden mit der Leitung der Schule abgestimmt.In der Dürerschule werden unter anderem auch Flüchtlingskinder undKinder mit Migrationshintergrund unterrichtet, die erhöhte Zuwendungbenötigen. Ziel des Projektes ist es, die Entwicklung der Schüler zuunterstützen und ihnen einen besseren Start in der Schule zuermöglichen.Freude über Unterstützung durch junge LeuteAn den Vormittagen besuchen Auszubildende und duale Studenten vonDEICHMANN in Absprache mit der Schulleitung den Unterricht derDürerschule, und führen mit den Kindern einfache Übungen durch. "Wirfreuen uns sehr über die Unterstützung durch die jungen Leute", soSchulleiterin Angela Effing-Sagel, "die Kinder können dieseUnterstützung gut gebrauchen." Um die Kinder der Grundschulklassen 1aund 1b näher kennenzulernen und einen Eindruck vom Projekt zubekommen, gab es jetzt einen ersten Klassenbesuch der Auszubildenden.Bereits nach wenigen Minuten wurde nicht nur gelesen, sondern auchRechen- und Schreibaufgaben gemeinsam bearbeitet. Spielerischversuchten die Besucher, bei den Kindern die Freude am Lernen zufördern.Mut zum Engagement fördern"Wir sehen in all unseren internationalen Projekten, dass Bildungder Schlüssel zu einem eigenständigen Leben ist, deshalb passt dieZusammenarbeit mit der Dürerschule gut in unser Konzept", erklärteFirmeninhaber Heinrich Deichmann. "Wir möchten unseren MitarbeiternMut machen, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Wenn diesesSchulprojekt gut läuft, können wir uns vorstellen, weitere Projekte -auch mit anderen Mitarbeitern - anzuregen. Ziel soll es sein, dassunsere Mitarbeiter Freude an solchem Engagement bekommen und dannauch selbstständig aktiv werden."DEICHMANN hat die Dürerschule in Essen-Borbeck bereits in derVergangenheit unterstützt -bei der Sanierung der Turnhalle, in einemMusikprojekt und beim Aufbau von sozialpädagogischen Angeboten.Mehr zum sozialen Engagement von DEICHMANN gibt es auch hier:www.deichmann-foerderpreis.dewww.wortundtat.deDie DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz derGründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischenSchuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 39.000 Mitarbeiter.Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland,Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien,Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppevertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), inden Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack RoomShoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zurUnternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmengehört auch die Snipes-Gruppe mit Filialen in Deutschland,Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien und Italien.Medienkontakt:DEICHMANN SEUnternehmenskommunikationUlrich Effing Sonja Schröder-GallaTel.: +49 (0) 201 / 8676 - 960 Tel.: +49 (0) 201 / 8676 - 962ulrich_effing@deichmann.com sonja_schroeder-galla@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell