DEG zieht positive Bilanz 2017

Köln (ots) -- Gutes Ergebnis stärkt Förderpotenzial- Eigenkapitalquote auf 46,4 Prozent erhöht- DEG-Kunden beschäftigen rund 1,5 Millionen MenschenDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH,ein Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe, zieht für dasGeschäftsjahr 2017 eine positive Bilanz. Sie stellte Darlehen undBeteiligungskapital in Höhe von rund 1,6 Mrd. EUR fürunternehmerische Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländernbereit (2016: 1,6 Mrd. EUR) und erwirtschaftete erneut ein positivesBetriebsergebnis."Um Menschen eine Perspektive zu geben, sind qualifizierte Arbeitund Einkommen eine entscheidende Voraussetzung. Hierzu leistet dieDEG in ihrem Feld - der Förderung der Privatwirtschaft inEntwicklungsländern - wichtige Beiträge. Denn die meistenArbeitsplätze entstehen in privaten Unternehmen", sagte Bruno Wenn,Sprecher der DEG-Geschäftsführung.Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf 220,4 Mio.EUR (2016: 259,2 Mio. EUR). Auf der Aufwandsseite wurden derRisikovorsorge netto 126,4 Mio. EUR und damit etwas weniger als imVorjahr zugeführt (136,8 Mio. EUR). Der Jahresüberschuss vor Steuernlag bei 103,6 Mio. EUR (2016: 111,3 Mio. EUR), der Bilanzgewinn bei93,8 Mio. EUR (99,8 Mio. EUR). Er wird wie in den Vorjahren denGewinnrücklagen zugeführt, um das Eigenkapital und damit dasFörderpotenzial der DEG weiter zu stärken. Die Eigenkapitalquoteerhöhte sich auf 46,4 Prozent (2016: 41,0 Prozent). Damit verfügt dieDEG weiterhin über eine angemessene Risikotragfähigkeit und einegestärkte Grundlage für ihre Tätigkeit.Auch mit Blick auf die entwicklungspolitische Wirksamkeit war dasGeschäftsjahr 2017 erfreulich. "Wir haben ein neues, an den globalenZielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) ausgerichtetes Systemetabliert, das die Entwicklungswirkungen unserer Arbeit erfasst undsteuert: das Development Effectiveness Rating (DERa)", soDEG-Geschäftsführer Wenn. Die Auswertung des Portfolios zeige, wieerfolgreich die DEG zur Schaffung qualifizierter Arbeit und damit zurSchaffung von Perspektiven beitrage. So beschäftigen dieBestandskunden der DEG rund 1,5 Millionen Menschen und erwirtschaftenin Entwicklungsländern jährlich ein lokales Einkommen von 67 Mrd.EUR, davon sind 14 Mrd. EUR Löhne und Gehälter.Die DEG geht davon aus, dass sie sich auch 2018 in einemdynamischen Marktumfeld bewegen und als Entwicklungsfinanzierergefragt sein wird. Zusätzliche Akzente will sie bei der Förderunginnovativer Geschäftsideen etwa im Bereich der Fin-Techs setzen sowiebei der Förderung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern, um sozu einer stärkeren Teilhabe von Frauen am Wirtschaftslebenbeizutragen.Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2017 finden Sie unterwww.deginvest.de.