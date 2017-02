DEG stellt 1,6 Mrd. EUR für Investitionen in Entwicklungsländern bereit

Köln (ots) -- Neuer Höchstwert im Geschäftsjahr 2016- 871 Mio. EUR für kleine und mittlere Unternehmen- Business Support Services schaffen zusätzlichen MehrwertDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHkonnte 2016 rund 1,6 Mrd. EUR für Investitionen privater Unternehmenin Entwicklungs- und Schwellenländern zusagen (2015: 1,1 Mrd. EUR).Das ist der höchste Wert in ihrer fast 55-jährigen Geschichte. DieDEG war im vergangenen Jahr noch stärker als Finanzierer und Ratgebergefragt. Mit den DEG-Zusagen 2016 werden unternehmerischeInvestitionen in Höhe von insgesamt 6,6 Mrd. EUR ermöglicht."Unser Geschäft hat sich im letzten Jahr sehr dynamischentwickelt. Das DEG-Portfolio beläuft sich aktuell auf 8,6 Mrd. EUR.Private Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern tätigsind, setzen auf unsere Erfahrung und unser Wissen, Investitionendauerhaft erfolgreich zu machen", betonte Bruno Wenn, Sprecher derDEG-Geschäftsführung.Rund 60 % der Neuzusagen 2016 waren für kleine und mittlereUnternehmen und den Mittelstand bestimmt. Damit trug die DEG erneutdazu bei, das in vielen Entwicklungsländern unzureichende Angebot anFinanzierungen für diese Unternehmen zu verbessern.So finanzierte die DEG in Nigeria Erweiterungsinvestitionen desGebäckproduzenten Beloxxi Industries Ltd. mit. Das Unternehmen kannso seine Produktion mit deutscher Anlagentechnik ausbauen und rund300 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. "Mit unserer Beteiligungbegleiten wir ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmenauf seinem Wachstumskurs", so Geschäftsführer Wenn. "UnsereZusammenarbeit zeigt, wie wir unternehmerische Initiative in Afrikavoranbringen und Perspektiven für Menschen schaffen können."Mit ihren Finanzierungen und Förderprogrammen erreichte die DEG2016 über 110 deutsche Unternehmen. Sie stellte ihnen 268 Mio. EURbereit, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Zu diesen Unternehmengehört die Schlote Gruppe. Der Automobilzulieferer baut in Chinaeinen Produktionsstandort auf, seine erste Auslandsinvestitionaußerhalb Europas.Mit "Business Support Services" bietet die DEG ihren Kunden aufsie zugeschnittene Beratungslösungen an. 2016 wurden 85 dieserMaßnahmen durchgeführt. "Damit unterstützen wir Unternehmen gezieltdabei, ihre Energieeffizienz zu verbessern oder lokale Beschäftigtezu qualifizieren. Das bringt betriebswirtschaftlichen undentwicklungspolitischen Mehrwert", so Wenn. So wird etwa in Kenia dasUnternehmen Meru Greens Horticulture darin beraten, Vertragsbauern zuschulen. Mit DEG-Förderprogrammen können auch Pilotvorhaben undMachbarkeitsstudien von Unternehmen kofinanziert werden. 2016 wurden180 Projekte mit rund 30 Mio. EUR gefördert.Regional betrachtet entwickelten sich die Zusagen fürLateinamerika besonders erfreulich: Mit 507 Mio. EUR war ein Plus vonüber 60 % zu verzeichnen (2015: 310 Mio. EUR). Damit lag derKontinent praktisch gleichauf mit Asien mit 512 Mio. EUR. Nach Afrikagingen 331 Mio. EUR, ein Zuwachs um rund 17 % gegenüber dem Vorjahr.Die meisten Zusagen entfielen auch 2016 mit 592 Mio. EUR auf denFinanzsektor. Die DEG finanziert in Entwicklungsländern Banken undFonds, die insbesondere kleinen und mittleren Unternehmenlangfristiges Kapital bereitstellen. Auch für Investitionen derverarbeitenden Industrie stellte die DEG mit 319 Mio. EUR mehr Mittelbereit.Die DEG erwartet, dass sie sich auch 2017 in einemherausfordernden Marktumfeld bewegen wird. Sie strebt ein Neugeschäftauf dem Niveau von 2016 an. "Unsere Kunden können darauf zählen, dasswir sie auch in herausfordernden Zeiten verlässlich beraten undbegleiten", kommentierte Wenn.Weitere Informationen:http://deginvest.instantmagazine.com/deg/e-paperPressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1855Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell