DEG investiert in irakischen Netzwerkbetreiber

Köln (ots) -- 50 Mio. USD für Telekommunikations-Infrastruktur- Wiederaufbau des Netzwerks im Nordirak und Verbesserung derG3-Kapazitäten- Zugang zu mobilen Informationen und DienstleistungenDer Irak steht nach den kriegsbedingten Zerstörungen der letztenJahre auch im Bereich Telekommunikation vor großen Herausforderungen.Hier engagiert sich die DEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH jetzt gemeinsam mit weiterenEntwicklungsfinanzierern. Sie stellt dem Mobilfunkbetreiber AtheerTelecom Iraq Limited (Atheer) ein langfristiges Darlehen über 50 Mio.US-Dollar für Infrastruktur-Investitionen bereit. Das Darlehen istTeil eines umfassenden Finanzierungspakets in Höhe von 269 Mio.US-Dollar, das die zur Weltbank-Gruppe gehörende InternationalFinance Corporation (IFC) arrangiert hat. Weiterer Darlehensgeber istFinnfund (Finnland).Ein Schwerpunkt der bis 2019 geplanten Investitionen ist dieModernisierung der Netzwerkinfrastruktur im kriegszerstörten Nordendes Irak und die Verbesserung der Servicequalität für die Kunden.Außerdem sollen die Netze landesweit leistungsfähiger werden, bzw.einige entlegene Regionen nun erstmals erschlossen werden. Ziel isteine für breite Bevölkerungsschichten zugängliche, verlässlicheKommunikations-Infrastruktur.Mobilfunkverbindungen bedeuten für die Menschen Zugang zu sozialenServiceleistungen etwa in der Gesundheitsversorgung oder zu mobilenBankdienstleistungen. Ausbau, Betrieb und Wartung der landesweitenMobilfunkstationen von Atheer schaffen zudem qualifizierteArbeitsplätze und lassen wirtschaftliche Impulse erwarten.Atheer, einer der führenden Netzanbieter im Irak, ist bereits seit2011 Kunde der DEG. Das Unternehmen ist eine Tochter der kuwaitischenMobile Telecommunications Company K.S.C. (MTC).Im Irak arbeitet die DEG außerdem mit dem deutschenFamilienunternehmen Knauf zusammen, einem Hersteller von Baustoffenauf Gipsbasis. Im Rahmen des Förderprogramms develoPPP.de, demPublic-Private-Partnership (PPP) Programm des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kofinanziert sieein Schulungszentrum für Trockenbau in Bagdad.