DEG investiert in größten Solarpark der Karibik

Köln (ots) -- Anlage mit 116 MW-Leistung in der Dominikanischen Republik- Grüner Strom für 100.000 Haushalte- Deutsches Unternehmen bei Auslandsengagement begleitetDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHinvestiert in den Ausbau Erneuerbarer Energien in der DominikanischenRepublik. Für den Aufbau eines Solarparks arrangierte sie für dieBetreiberfirma Montecristi Solar FV S.A.S. (Montecristi) einlangfristiges Darlehen über 62 Mio. US-Dollar, wovon die DEG selbstrund 20 Mio. US-Dollar bereitstellt. Weiteres Fremdkapital kommt vonden Entwicklungsfinanzierern FMO aus den Niederlanden und BIO ausBelgien. Das Unternehmen F&S Solar aus Euskirchen ist alsProjektierer und Investor beteiligt.Der erste Bau-Abschnitt des Solarparks Montecristi im Nordwestender Dominikanischen Republik mit einer Kapazität von 58 MW wurdejetzt eröffnet. Bis zum Sommer 2019 soll die gesamte 116-MW-Anlagefertiggestellt sein und dann rund 100.000 Haushalte mitumweltfreundlichem Strom versorgen. Bei der Entwicklung desSolarparks wurde zudem in Zusammenarbeit mit dem "Jardin BotanicoNacional" und einem Expertenteam ein Biodiversitäts-Konzept nachinternationalen Standards erarbeitet und umgesetzt.Trotz guter geographischer Voraussetzungen für die Produktion vonSolarstrom, ist die Dominikanische Republik bisher weitgehendabhängig vom Import fossiler Energieträger. Der Solarpark Montecristiwird einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigenEnergieversorgung leisten und den Ausstoß von rund 108.000t CO2jährlich einsparen. Der in der Anlage erzeugte Strom wird im Rahmeneines Power Purchase Agreement (PPA) für eine Dauer von 20 Jahren indas staatliche Netz eingespeist.Gunnar Stork, Leiter des Bereichs Unternehmen/Projektfinanzierung/Fonds Afrika/Lateinamerika der DEG, sagteanlässlich der Eröffnung des Solarparks: "Wir freuen uns, mit F&SSolar als erfahrenem Entwickler von Solaranlagen einmittelständisches deutsches Unternehmen bei seiner Expansion zuberaten und zu begleiten. Die Anlage soll wirtschaftliche Impulse fürdie Region geben, aber auch ein Referenzprojekt fürErneuerbare-Energie-Vorhaben sein."F&S Solar Geschäftsführer Georg Schmiedel betont: "Mit ihrerinternationalen Erfahrung war die DEG ein Schlüssel für den Erfolg.So konnten wir uns diesen neuen Markt erschließen. Dabei war es unswichtig, bewährte deutsche Partner mit ins Boot zu holen."Die Finanzierung und Begleitung deutscher Unternehmen zählt ebensowie der Klima- und Umweltschutz zu den Schwerpunkten der DEG. Alleinim Jahr 2017 hat die DEG rund 560 Mio. EUR für Investitionen inKlima- und Umweltschutz zugesagt.