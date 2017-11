DEG fördert nachhaltiges Wassermanagement auf den Galapagos-Inseln

Weitere Suchergebnisse zu "Galapagos":

Köln (ots) -- Abwasseraufbereitung durch naturnahe Kläranlagen- Beitrag zur Linderung der Wasserknappheit- Wissenstransfer im Bereich UmwelttechnikDie zu Ecuador gehörenden Galapagos-Inseln sind weltweit für ihreinzigartiges Naturerbe bekannt. Mit 97 Prozent ist nahezu diegesamte Fläche des Archipels als Nationalpark ausgewiesen. Um einenBeitrag zu dessen Bewahrung zu leisten, hat die DEG - DeutscheInvestitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ein Pilotprojekt zumnachhaltigen Wassermanagement mit Mitteln aus demdeveloPPP.de-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kofinanziert. Das Vorhaben, beidem in zwei Demonstrationsanlagen die Wiederaufbereitung vonAbwässern erprobt wurde, konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden.Privater Partner war die Firma ATB Umwelttechnologien GmbH (ATB) ausPorta Westfalica, der WWF Ecuador hat das Vorhaben unterstützt.Welche Folgen der Klimawandel gerade für Inseln mit sich bringt,ist ein zentrales Thema der internationalen Klimakonferenz COP23 inBonn. Die Galapagos-Inseln sind zum Beispiel Wetterphänomen wie ElNiño ausgesetzt, die zu längeren Trockenperioden führen und die durchden Klimawandel verstärkt werden. Dies gefährdet die bereits knappenSüßwasserressourcen zusätzlich.Bisher wird Abwasser auf den Galapagos-Inseln größtenteils nichtwieder aufbereitet. Es versickert entweder fast ungeklärt im Bodenoder wird direkt in den südpazifischen Ozean geleitet.Im Zuge des Projekts hat ATB zwei Demonstrationsanlagen zurAbwasseraufbereitung entwickelt und auf der Insel Santa Cruzinstalliert. Die Kläranlagen setzen auf naturnahe, dezentraleTechnologien. Die in einem Hotel aufgebaute Anlage kombiniertbiologische Reinigung und nachgeschaltete UV-Desinfektion. Die zweiteAnlage bereitet Abwässer aus einer fischverarbeitenden Produktionauf. Sie verbindet eine mechanische Vorreinigung mit einerPflanzenkläranlage. Das aufbereitete Wasser beider Anlagen kannanschließend wieder genutzt werden, etwa zur Pflanzenbewässerung.Lokale Techniker wurden darin geschult, die Anlagen zu betreuen.Die einmalige Natur hat den Tourismus zum wichtigstenWirtschaftszweig der Inseln gemacht. Daher sind gerade hiernachhaltige, ressourcenschonende Konzepte gefragt: Bereits währendder Projektlaufzeit wurden zwei weitere Kläranlagen in Hotels gebaut.Aber auch für die lokale Wirtschaft wie etwa die Fischverarbeitungsind ausgereifte, kostensparende Lösungen zur Abwasserbehandlungwichtig.Klima- und Umweltschutz sind seit vielen Jahren ein zentralesAnliegen der DEG. Allein im Jahr 2016 waren mit 562 Mio. EUR rund einDrittel ihrer Neuzusagen für Vorhaben bestimmt, die Klima- undUmweltschutz sowie die Anpassung an den Klimawandel fördern.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1855Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell