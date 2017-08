DEG fördert Qualifizierung von IT-Experten in Kuba

Köln (ots) -- Deutsche iSQI GmbH zertifiziert 40 Softwaretester- Vermittlung von Standards für die Software-Entwicklung- Bedarfsanalyse mit lokalen PartnernQualifizierte IT-Fachkräfte sind weltweit gefragt. Das gilt auchfür Kuba. Die IT-Infrastruktur wird dort kontinuierlich ausgebaut, esgibt immer mehr WLAN-Hotspots und die Zahl der Mobilfunkverträgenimmt zu. Zugleich muss die Software-Qualität gesichert sein. EinenBeitrag dazu leistet das deutsche Unternehmen International SoftwareQuality Institute GmbH (iSQI), das jetzt 40 Softwaretester in Kubaqualifiziert und zertifiziert hat. Gefördert wird das Vorhaben vonder DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH,die dazu Mittel aus dem develoPPP.de-Programm des Bundesministeriumsfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beisteuert.Die iSQI GmbH mit Hauptsitz in Potsdam und Tochtergesellschaftenin Amstelveen, Boston und London zertifiziert weltweit das Know-howvon (IT-)Fachkräften. Das Institut ist Ausbildungspartner sowohl fürinternationale Unternehmen als auch mittelständische Firmen in über100 Ländern. Für Kuba hat iSQI Weiterbildungsmaterialien undLernprüfungs-Angebote für lokale IT-Fachkräfte entwickelt, die sichan internationalen Standards bei der Software-Entwicklung orientierenund zu einer entsprechenden Zertifizierung führen. Außerdem sindTrain-the-Trainer-Kurse geplant, die die Ausbildungsstandards anUnternehmen, Softwareentwickler und Trainingsanbieter vermitteln. Diejetzt zertifizierten Softwaretester können ihr Wissen im Rahmen vonSchulungen somit direkt weitergeben.Zielgruppe für die Qualifizierungsmaßnahmen sind in erster LinieSoftware-Spezialisten, die über ein gutes Basis-Know-how verfügen,denen aber das Spezialwissen für den internationalen Markt fehlt.Durch die iSQI-Zertifizierung erhalten sie Zugang zu internationalenUnternehmen als Kunden und Auftraggeber. Zugleich eröffnet es ihnendie Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen.Lokale Partner bei dem Vorhaben sind das Hispanic American TestingQualification Board (HASTQB), die Unión de Informáticos de Cuba sowiedie Hochschule Universidad de las Ciencias Informáticas, die mit ca.10.000 Studenten die zentrale Exzellenzuniversität des Landes fürIT-Berufe ist. Mit ihnen hat das iSQI eine Bedarfsanalyse erstellt,um den Aus- und Weiterbildungsbedarf bei kubanischen Unternehmen zuidentifizieren.Mit Förderprogrammen des Bundes wie develoPPP.de unterstützt dieDEG entwicklungspolitisch sinnvolle Maßnahmen privater Unternehmen.Dazu werden öffentliche Finanzierung und Mittel der jeweiligenUnternehmen kombiniert. Für die von der DEG durchgeführten Programmestanden im vergangenen Jahr rund 30 Mio. EUR zur Verfügung.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell