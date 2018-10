DEG fördert Mobilität in Myanmar

Köln (ots) -- Wachstumskapital für Motorradvermieter Rent2Own- 70.000 Vertragsabschlüsse in zwei Jahren- Beitrag zu Marktentwicklung und lokalem EinkommenMobilität ist für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landeseine wichtige Voraussetzung. Dies gilt umso mehr für ländlichgeprägte Regionen. So leben etwa in Myanmar zwei Drittel allerBeschäftigten auf dem Land. Um die Mobilität dort zu verbessern,finanziert die DEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH das Unternehmen Rent2Own, das in MyanmarMotorräder bereitstellt. Die DEG unterstützt das Wachstum desUnternehmens mit Eigenkapital in Höhe von bis zu 4 Mio. US-Dollar.Weitere Investoren sind der von Incofin verwaltete Impact Fonds agRIFsowie Daiwa PI Partners Co. Ltd., eine Beteiligungsgesellschaft derDaiwa Securities Group Inc.Rent2Own bietet als erstes Unternehmen im Land die Möglichkeit,Motorräder flexibel anzumieten. Zu den Leistungen zählen auch dieWartung und Versicherung der Motorräder. Die schnellerenTransportmittel ermöglichen den Nutzern höhere Einkünfte: So könnenKleinbauern etwa ihre Waren flexibler anbieten und höhere Preiseerzielen.Rent2Own ist seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2016auf Wachstumskurs. Mit landesweit 34 Filialen und 424 Verkaufspunktenrichtet sich das Unternehmen vorrangig an die ländliche Bevölkerung.Rund 70.000 Kunden hat Rent2Own bereits die Anmietung eines Motorradsermöglicht, ein Fünftel davon Frauen. Mehr als 90 Prozent der Kundenkönnen sich das Motorrad im Anschluss an den Mietvertrag mit dendadurch erzielten Einkünften kaufen."Mit dem Engagement unterstützen wir ein innovatives jungesUnternehmen dabei, weiter zu wachsen. Zudem tragen wir dazu bei, dassKleinunternehmer in Myanmar mobiler werden und so Einkünfte für sichund ihre Familien erzielen können", so Monika Beck, Mitglied derGeschäftsführung der DEG.Philippe Lenain, Vorstandsvorsitzender von Rent2Own, ergänzt:"Zweifellos nutzen nahezu alle unsere Kunden ihr Motorrad, umEinkommen zu erzielen. Unsere internen Umfragen zeigen aber auch,dass direkt an zweiter Stelle "die Kinder in die Schule bringen"genannt wird. Darum ist es uns wichtig, unsere Präsenz in Myanmarauszubauen, und die DEG-Finanzierung spielt dabei eine entscheidendeRolle."Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürRent2Own. Das Unternehmen trägt zur Marktentwicklung bei underwirtschaftet lokales Einkommen. Im Laufe der kommenden Jahre solldie Belegschaft deutlich auf rund 1.800 wachsen. LangfristigesKapital ist in Myanmar derzeit nur eingeschränkt verfügbar. DieFinanzierung für Rent2Own ist das zweite Investitionsvorhaben der DEGin dem Land. 2015 sagte sie ein langfristiges Darlehen in Höhe von19,8 Mio. US-Dollar für die Errichtung und den Betrieb vonMobilfunk-Sendemasten durch die Irrawaddy Green Towers Ltd zu.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell