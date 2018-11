DEG finanziert peruanisches Agrar-Unternehmen

Köln (ots) -- Langfristiges Darlehen über 20 Mio. USD- Neuer Standort zur Ausweitung der Produktion- Ausbau schafft weitere 1.500 ArbeitsplätzePeru gehört zu den aufstrebenden Ländern Lateinamerikas, dieWirtschaft wächst kontinuierlich. Dabei ist der Agrarsektor einer deram schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Die DEG - DeutscheInvestitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt jetzt demAgrarunternehmen Agricola Pampa Baja S.A.C. (Pampa Baja) einlangfristiges Darlehen über 20 Mio. US-Dollar bereit, mit dem vorallem Wachstumsinvestitionen finanziert werden. Mit der holländischenFMO und der IDB - Inter-American Investment Corporation sind weitereEntwicklungsfinanzierer an dem Vorhaben beteiligt.Das Familienunternehmen Pampa Baja produziert und vertreibt Obst,Gemüse und Milch. Mit der Darlehensfinanzierung wird Pampa Baja seineAnbauflächen für Gemüse erweitern und einen Produktionsstandort inder Region Olmos im Norden Perus aufbauen."Die DEG ermöglicht mit ihren Finanzierungs- undBeratungsleistungen das entwicklungswirksame Wachstum privaterUnternehmen. Gerne begleiten wir Pampa Baja auf diesem Weg", sagteMonika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung, anlässlich derVertragsunterzeichnung. "Wir freuen uns, mit der DEG unsere Visionund Leidenschaft für das Agrargeschäft zu teilen und auch dasVertrauen in eine vielversprechende Zukunft", ergänzte OctavioParedes y Del Carpio, Präsident und Gründer von Pampa Baja.Aktuell sind rund 2.200 Festangestellte und Saisonarbeiter beiPampa Baja beschäftigt. Infolge der Erweiterung werden dort künftigrund 3.700 Menschen arbeiten. Dabei bietet das Unternehmen auch denSaisonkräften umfangreiche betriebliche Zusatzleistungen wie etwaTransport, Verpflegung und Krankenversicherung. Wie alle von der DEGfinanzierten Unternehmen ist auch Pampa Baja zur Einhaltung voninternationalen Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standardsverpflichtet. Bei deren Umsetzung wird die DEG Pampa Baja aktivunterstützen.Neben Beiträgen zum lokalen Einkommen in Form von Löhnen,Gehältern und Steuern werden vom Aufbau des neuen Standorts auchImpulse für die lokale Wirtschaft im Norden Perus erwartet.Die DEG ist schon seit vielen Jahren in Peru tätig und unterhältdort seit 2007 ein Regionalbüro für den Andenraum. Mexiko undBrasilien sind weitere DEG-Standorte in Lateinamerika. In derperuanischen Hauptstadt Lima hat die DEG außerdem 2017 einen "GermanDesk" eröffnet. Er dient als zentrale Anlaufstelle für deutsche undlokale Unternehmen, die in Peru tätig werden oder ihr Engagement dortausweiten wollen.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1855Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell