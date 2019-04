DEG finanziert Solarkraftwerk in Südafrika

Köln (ots) -- Grüne Stromversorgung für rund 180.000 Haushalte- Anlage mit 100 MW Leistung- Sechs Millionen Tonnen CO2 EinsparungSchwellenländer brauchen für ihre wirtschaftliche Entwicklung einezuverlässige Stromversorgung. Andererseits kann geradeWirtschaftswachstum dazu beitragen, die Stromproduktion an dieLeistungsgrenze zu bringen und so zu Stromausfällen führen. Dies giltauch für Südafrika. Daher engagiert sich die DEG - DeutscheEntwicklungs- und Investitionsgesellschaft für den Ausbau derStromerzeugung und setzt dabei auf erneuerbare Energien. Das von derDEG mitfinanzierte solarthermische Kraftwerk (Concentrated SolarPower - CSP) Kathu Solar Park (KSP) in der südafrikanischen ProvinzNordkap konnte jetzt ans Netz gehen. Im Rahmen eines langjährigenPower Purchase Agreement (PPA) wird der Solarstrom in das staatlicheVersorgungsnetz eingespeist.Die DEG ist über die Fondsgesellschaft Metier sowie alsCo-Investor an Kathu beteiligt, größter Anteilseigner und Betreiberist der europäische Energieerzeuger Engie. Weitere Investoren sindunter anderem der niederländische Entwicklungsfinanzierer FMO und diestaatseigene südafrikanische Public Investment Corporation. DasInvestitionsvolumen beläuft sich insgesamt auf rund 12 Mrd. Rand (ca.750 Mio. EUR).Die Anlage verfügt über fast 400.000 Solarpanels und kann miteiner Leistung von 100 MW rund 180.000 Haushalte in Südafrika mitStrom versorgen. Ein thermischer Energiespeicher ermöglicht zudem diezuverlässige Lieferung von Energie nach Sonnenuntergang. Gegenüberder konventionellen Stromerzeugung sollen im Laufe von 20 Jahren rundsechs Millionen Tonnen CO2-Ausstoß vermieden werden. Entwickelt wurdeKathu im Rahmen des REIPPP-Programms (Renewable Energy IndependentPower Producer Program). Ziel dieses 2011 gestarteten Programms dersüdafrikanischen Regierung ist es, Stromerzeugungs-Kapazitätenaufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen und den Anteil an erneuerbarenEnergien im Energiemix Südafrikas zu erhöhen.In der Bauphase des Vorhabens waren bis zu 1.700 Arbeitereingesetzt, 42 Prozent von ihnen kamen aus den umliegenden Gemeinden.Im laufenden Betrieb werden rund 80 festangestellte Mitarbeiterdauerhaft beschäftigt.Die Finanzierung von Vorhaben, die klimafreundliche Technologienin Entwicklungs- und Schwellenländern verbreiten, ist ein Schwerpunktder DEG. So sorgen die Energieversorgungsunternehmen im Portfolio derDEG bereits heute für die Vermeidung von rund 20 Millionen TonnenCO2-Emissionen pro Jahr.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraTel.: +49 221 4986 1855presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell