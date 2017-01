DEG finanziert Ausrüstung für Indiens Infrastruktur

Köln (ots) -- 25 Mio. USD für SREI Equipment Finance Ltd.- Finanzierung von Planierraupen, Mischern und Kränen für KMU- Langjährige Partnerschaft mit SREI GruppeDer Infrastruktursektor ist ein wichtiger Motor der indischenWirtschaft. Hier setzt eine Finanzierung der DEG - DeutscheInvestitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH an: Sie stellt derSREI Equipment Finance Ltd (SEFL), einem der führendenAusrüstungsfinanzierer im Infrastruktur- und Bausektor in Indien, einlangfristiges Darlehen in Höhe von 25 Mio. USD bereit. Damit sollenAusrüstungsgüter für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) finanziertwerden, die im Bau- und Infrastruktursektor tätig sind. Die Nachfragenach diesen Gütern, zu denen etwa Planierraupen, Betonmischer undKräne gehören, steigt in Indien derzeit an.SREI Equipment Finance finanziert neue und gebrauchte Maschinen,Geräte und Fahrzeuge und begleitet seine Kunden von der Beschaffung,Bereitstellung und Wartung bis zum Verkauf. Mit einem Vertriebsnetzvon 88 Niederlassungen und etwa 1.650 Mitarbeitern erreicht SEFL über60.000 Kunden in ganz Indien, darunter kleine und mittlereUnternehmen ebenso wie große Baufirmen und Projektentwickler."Mit unserer Finanzierung unterstützen wir SEFL dabei,langfristiges Kapital für die wichtige Zielgruppe der kleinen undmittleren Unternehmen bereitzustellen. So tragen wir dazu bei,Ausrüstung für Infrastrukturvorhaben in Indien einem breiterenKundenkreis zugänglich zu machen und die Anzahl der Arbeitsplätze inden finanzierten Kleinunternehmen zu erhöhen", so Petra Kotte,Bereichsleiterin Finanzinstitute/Deutsche Unternehmen bei der DEG."Die SREI Gruppe konzentrierte sich schon immer auf denInfrastruktursektor und damit auf die Entwicklung des Landes. Das hatUnternehmer hervorgebracht und zur Schaffung von Arbeitsplätzenbeigetragen. Wir bei SEFL sind daran interessiert, mit Partnern wieder DEG zusammen zu arbeiten, die diese Ziele teilen. Wir freuen unsdarauf, diese Zusammenarbeit zu vertiefen", so Devendra Kumar Vyas,Vorstand von SEFL.SREI Equipment Finance ist bereits seit seiner Gründung im Jahr2006 Kunde der DEG. Eine langjährige Partnerschaft verbindet die DEGauch mit der Muttergesellschaft SREI Infrastructure Finance Ltd., diesich auf Investitionen und Projektfinanzierungen imInfrastrukturbereich spezialisiert hat. Als erster internationalerKapitalgeber hat die DEG diese bereits 1995 unterstützt. Die SREIGruppe entwickelte sich zum führenden Anbieter vonFinanzdienstleistungen für den Infrastrukturbereich. Mit dem Darlehenfür das SREI-Tochterunternehmen soll die Partnerschaft nun weiterausgebaut werden.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell