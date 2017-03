DEG beteiligt sich an südafrikanischer Modekette

Köln (ots) -- Wachstumskapital in Lokalwährung für Retailability (Pty) Limited- Kleidung für Verbraucher mit niedrigen bis mittleren Einkommen- Arbeitsplätze für mehr als 1.800 MitarbeiterErschwingliche, modische Kleidung wird auch im südlichen Afrikastark nachgefragt. Hier setzt eine Finanzierung der DEG - DeutscheInvestitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH an: Sie beteiligt sichmit 100 Mio. ZAR an der südafrikanischen EinzelhandelsketteRetailability (Pty) Limited, die sich an Kunden mit niedrigen bismittleren Einkommen richtet. Das zusätzliche Kapital setztRetailability zur Expansion ein: Das Unternehmen hat den ebenfalls imsüdlichen Afrika tätigen Modehändler LEGIT erworben. Die Transaktionwurde von der südafrikanischen Investmentgesellschaft Metier mittelsihres Fonds Metier Capital Growth Fund II begleitet; weitererCo-Investor ist der südafrikanische Dachfonds Ke Nako.Retailability mit Sitz in Durban wurde Ende der 1980er Jahregegründet und betreibt mehr als 200 Läden in Südafrika, Namibia,Botswana und Sambia. Mit seinen Eigenmarken "Beaver Canoe" und"Style" bietet der Händler günstige, modische Kleidung und Schuhe füreine junge Zielgruppe. Die Läden der Marke "Beaver Canoe" vertreibenHerrenbekleidung, während sich die "Style"-Läden an die ganze Familierichten. Mit dem Erwerb der Handelskette LEGIT kommen über 200weitere Läden für Damenbekleidung hinzu. Insgesamt beschäftigtRetailability künftig mehr als 1.800 Mitarbeiter.Als Anteilseigner wird die DEG Metier dabei unterstützen, dieManagementprozesse bei Retailability weiter zu verbessern, dasGeschäft regional und auf der Produktseite zu erweitern und damitseine Marktposition zu stärken. Zudem unterstützt sie das Unternehmenaktiv bei der Umsetzung von internationalen Umwelt-, Sozial- undCorporate-Governance-Standards.Die Beteiligung an Retailability ist nicht die erste gemeinsameInvestition, die die DEG mit der südafrikanischenInvestmentgesellschaft Metier realisiert. Metier hat sich aufEigenkapitalinvestitionen in wachstumsstarke mittelständischeUnternehmen und Erneuerbare-Energien-Projekte spezialisiert. Zu dengemeinsamen Investments zählen Windparks, solarthermische Kraftwerkeund Photovoltaikanlagen; außerdem der Metier Capital Growth Fund II,der in Sub-Sahara-Afrika in mittelständische Unternehmen imBildungs-, Gesundheits-, Infrastruktur-, Konsumgüter- undEinzelhandelssektor investiert.Die DEG, einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer,stellt neben direkten Finanzierungen für Unternehmen auchlangfristige Mittel für Banken und Fonds bereit. Diese lokalenFinanzierer haben die erforderliche Kundennähe, um kleine undmittlere Unternehmen in Entwicklungsländern angemessen finanzierenund beraten zu können. Zudem nutzt die DEG ihr Engagement, um auchbei Finanzierern vor Ort die Integration von Umwelt- undSozialstandards zu fördern und so die Verbreitung dieser Standardsauch in den mitfinanzierten Unternehmen zu etablieren.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell