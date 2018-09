DEG beteiligt sich an mexikanischem Gesundheitsdienstleister

Köln (ots) -- Co-Investor einer Finanzierungstranche von Australis- Wachstumskapital für Grupo Vitalmex- Verbessertes Angebot im mexikanischen GesundheitswesenIn Mexiko steigt der Bedarf an medizinischen Behandlungen, etwaaufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Um diesenBedarf decken zu können, spielen Anbieter von integriertenGesundheitsdienstleistungen wie die Grupo Vitalmex eine wichtigeRolle. Die DEG - Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftmbH beteiligt sich mit 14 Mio. USD an dem Unternehmen, um weiteresWachstum zu ermöglichen. Die DEG ist Co-Investor einerFinanzierungstranche der Australis Partners Fund L.P., einer aufLateinamerika spezialisierten Beteiligungsgesellschaft.Grupo Vitalmex mit Sitz in Mexiko City wurde im Jahr 1976gegründet und umfasst heute mehrere Tochtergesellschaften im Inlandsowie im Ausland. Zu diesen zählt die Gimmi GmbH inBaden-Württemberg, die medizinische Produkte für die Ausstattung vonOP-Räumen entwickelt, produziert und vertreibt.Das Leistungsangebot der Grupo Vitalmex umfasst die Bereitstellungund Wartung medizintechnischer Geräte, etwa Herz-Lungen-Maschinensowie Endoskopie- und Laparoskopiegeräte. Darüber hinaus stellt dasUnternehmen das erforderliche Personal bereit, das die Geräteinstalliert, bedient und wartet. Auf diese Weise verfügen dieAbnehmer - in erster Linie öffentliche Krankenhäuser - überhochwertige Medizintechnik, um die erforderlichen Behandlungenkostengünstig durchzuführen, etwa minimalinvasive Eingriffe sowieEingriffe im Herz-Kreislauf-Bereich.Aktuell beschäftigt Vitalmex rund 940 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Durch die Investition entstehen zusätzlicheArbeitsplätze. Darüber hinaus erwirtschaftet das Unternehmen lokalesEinkommen: Dazu zählen Löhne und Gehälter, Zinsaufwendungen sowieEinkommenssteuern.Die DEG und Australis stellen Vitalmex nicht nur Kapital bereit,um zu wachsen und das Angebot im mexikanischen Gesundheitswesen zuverbessern. Als Anteilseigner unterstützen sie das Unternehmen auchaktiv bei der Umsetzung von internationalen Umwelt-, Sozial- undCorporate-Governance-Standards.Die DEG setzt sich dafür ein, die medizinische Versorgung in denPartnerländern weiter zu verbessern. Dazu finanziert sie u.a.Unternehmen, die Medizintechnik oder Medikamente herstellen, ebensowie private Krankenhäuser.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell