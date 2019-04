DEG: Erfolgreiche Bilanz für das Geschäftsjahr 2018

Köln (ots) -- DEG-Kunden beschäftigen 1,7 Millionen Menschen- Gutes Ergebnis stärkt Förderpotenzial der DEGDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHblickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2018 zurück. DasTochterunternehmen der KfW Bankengruppe stellte für Unternehmen inEntwicklungs- und Schwellenländern aus eigenen Mitteln Darlehen undBeteiligungskapital in Höhe von rund 1,9 Mrd. EUR bereit. Damit wurdeein Rekordwert erreicht (2017: 1,6 Mrd. EUR). Erneut erwirtschaftetedie DEG ein positives Betriebsergebnis, das ihre Eigenkapitalbasisund damit das Förderpotenzial stärkt."Wir konnten 2018 unser Geschäft erfolgreich ausbauen. DasDEG-Portfolio wuchs auf rund 8,4 Mrd. EUR. Die von unsmitfinanzierten Unternehmen beschäftigen 1,7 Millionen Menschen inEntwicklungsländern - eine der wichtigen Wirkungen unserer Arbeit",sagte Christiane Laibach, Sprecherin der DEG-Geschäftsführung. DasBetriebsergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf 212 Mio. EUR(2017: 220 Mio. EUR). Ein wichtiger Ertragsfaktor war dasBeteiligungsergebnis in Höhe von 156 Mio. EUR (2017: 147 Mio. EUR),das vor allem aus den erfolgreichen Veräußerungen von Beteiligungenresultiert. Auf der Aufwandsseite wirkten sich insbesondereerforderliche Zuführungen bei den Pensionsrückstellungen in Höhe von17 Mio. EUR (2017: 8,8 Mio. EUR) aus. Im Geschäftsjahr 2018 wurdender Risikovorsorge netto 111 Mio. EUR zugeführt (2017: 126 Mio. EUR).Der Jahresüberschuss vor Steuern lag bei 87 Mio. EUR (2017: 104 Mio.EUR).Die DEG konnte das Geschäftsjahr 2018 mit einem Bilanzgewinn von65 Mio. EUR abschließen (2017: 94 Mio. EUR). Wie in den Vorjahrenwird der Bilanzgewinn den Gewinnrücklagen zugeführt, um dasEigenkapital der DEG weiter zu stärken. Mit einer Eigenkapitalquotevon 43 Prozent verfügt die DEG weiterhin über eine angemesseneRisikotragfähigkeit zur Erfüllung ihres Auftrags.Auch mit Blick auf die entwicklungspolitische Wirksamkeit war dasGeschäftsjahr 2018 erfreulich. Die Auswertung anhand des "DevelopmentEffectiveness Rating" (DERa) zeigt, dass die von der DEGmitfinanzierten Unternehmen lokales Einkommen in Höhe von 80 Mrd. EURerwirtschaften, davon rund 11 Mrd. EUR Löhne und Gehälter. Mit denDEG-Finanzierungen für Finanzinstitute und Fonds werden zudem rund1,9 Millionen kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- undSchwellenländern mit Kapital versorgt."Das DERa basiert auf den "Harmonized Indicators for privatesector operations" und wurde im Austausch mit verschiedenen Expertenentwickelt. Es greift internationale Best-Practice Ansätze auf undverwendet international harmonisierte, überwiegend quantitativeIndikatoren, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen", kommentierteDEG-Geschäftsführerin Laibach.Die DEG erwartet, dass sie sich 2019 in einem zunehmenddynamischen und herausfordernden Marktumfeld bewegen wird. FürNeugeschäft und Portfolio sind Volumina auf dem Niveau des Vorjahresgeplant. Afrika wird weiterhin eine Fokusregion für die DEG sein. ZumAusbau des Produktangebots sollen etwa Darlehen in weiterenLokalwährungen angeboten werden. Auch in der Förderung vonUnternehmerinnen will die DEG Akzente setzen, um zu einer stärkerenTeilhabe von Frauen am Wirtschaftsleben beizutragen.Weitere Informationen zum Jahresabschluss 2018 finden Sie unterwww.deginvest.de.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraTel.: +49 221 4986 1855presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell