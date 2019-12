DEG-Beratungsangebot: Unternehmerinnen in Entwicklungsländern stärken

Köln (ots) -- Neue Märkte für lokale Finanzinstitute- Drei Pilotvorhaben mit DEG- Kunden- Mexikanischer Leasingfinanzierer startet AktionsplanFrauen in Entwicklungsländern stärken und zugleich neue Märkte für lokaleFinanzinstitute erschließen: Das ist Ziel eines neuen Beratungsangebotes der DEG- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Das "Gender SmartOpportunity Assessment" unterstützt lokale Finanzinstitute dabei, Produkte undDienstleistungen für die weibliche Zielgruppe zu entwickeln. "Die Institutekönnen so in bisher wenig erschlossene Märkte expandieren, ihre Kundenbasisausweiten und vielfach ihre Gewinne erhöhen. Frauen wiederum profitieren alsUnternehmerinnen, die verbesserten Zugang zu Krediten bekommen, alsArbeitnehmerinnen, die mehr Beschäftigungsmöglichkeiten finden sowie alsKonsumentinnen, die passgenaue Angebote nutzen können", so Christiane Laibach,Sprecherin und designierte Vorsitzende der Geschäftsführung der DEG - DeutscheInvestitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Das "Gender Smart OpportunityAssessment" wurde bereits in drei Pilotvorhaben mit DEG-Kunden umgesetzt: beidem mexikanischen Leasingfinanzierer MEGA - Operadora de Servicios Mega, derZanaco Bank Plc in Sambia sowie dem indonesischen Finanzdienstleister Indosurya.Ein Beraterteam führte dazu Interviews mit Beschäftigten und Management vor Ort,besuchte Filialen und Kunden und verglich die Leistungen der Institute innerhalbder Branche. Im Ergebnis erhielten alle drei DEG-Kunden Empfehlungen, wie sieweibliche Zielgruppen noch besser erreichen können. Beim Leasingfinanzierer MEGAzeigte sich, dass es im Marktsegment der Leasinggesellschaften bislang wenigweiblich geführte Unternehmen im Portfolio gibt. Zu den Empfehlungen gehörtedaher die Ansprache von Sektoren mit einem hohen Anteil von Unternehmerinnen,etwa Restaurants oder Weingüter, sowie von Firmen, die sich mit ihrem Angebotgezielt an Frauen richten. MEGA hat dieses Potenzial erkannt: "Wir haben einenAktionsplan ausgearbeitet, um die Empfehlungen umzusetzen. Frauen zu stärken,war uns schon immer ein Anliegen. Die Daten aus dem Assessment untermauern nunauch die wirtschaftliche Notwendigkeit. Der Wettbewerb in Mexiko ist hart undwir wollen unseren Marktanteil ausbauen, indem wir uns als führendesFinanzinstitut für Unternehmerinnen positionieren", betonte CEO Ignacio Gonzalezzum Abschluss des Assessments. Vorteilhaft ist auch, dass fürLeasingfinanzierungen keine Sicherheiten benötigt werden, so dass sie für vieleUnternehmerinnen in Frage kommen. Innerhalb der nächsten drei Jahre will MEGAden Anteil weiblich geführter Unternehmen im Portfolio deutlich auf 40 Prozentsteigern. Dazu gibt es Zielvorgaben für regionale Niederlassungen undKundenberater. Auf Basis der Empfehlungen führt MEGA zudem weitereMarktforschungen durch, um die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmerinnen zuermitteln und Produktideen zu entwickeln, die auf diese Bedürfnissezugeschnitten sind.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6681/4471477OTS: DEG - Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell