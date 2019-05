DEG: 3,9 Mio. EUR für BIO-LUTIONS

Köln (ots) -- Verpackungen aus Pflanzenresten ersetzen Plastik- Beteiligungskapital für Start-Up aus Hamburg- Ausbau der Produktion in mehreren LändernDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaftbeteiligt sich an der BIO-LUTIONS International AG (BIO-LUTIONS) ausHamburg. Das 2017 gegründete Unternehmen stellt biologisch abbaubareVerpackungen und Einweggeschirr aus Pflanzenresten her. Dasinnovative Produktionsverfahren, das ohne Zusatzstoffe wie chemischeBindemittel auskommt und klimaschonende Produkte herstellt, wurde vonBIO-LUTIONS zur Marktreife entwickelt.Die DEG stellt dem Green-Tech-Start-up für die Expansion in Asien3,9 Mio. EUR Beteiligungskapital bereit. Das Finanzierungsvolumenbeläuft sich insgesamt auf 8,3 Mio. EUR, zu den weiteren Investorengehört das in Berlin ansässige Unternehmen Delivery Hero.BIO-LUTIONS produziert bisher in Indien. In der landwirtschaftlichgeprägten Region Karnataka fallen große Mengen Pflanzenreste wieBananenstämme oder Zuckerrohrblätter an. BIO-LUTIONS arbeitet dortmit einer Kleinbauern-Kooperative zusammen, die das pflanzlicheMaterial für die Produktion liefert und so zusätzliches Einkommenerwirtschaftet. Da in einigen indischen Bundesstaaten bereits einVerbot für bestimmte Plastikverpackungen besteht, sind Alternativensehr gefragt. So konnte BIO-LUTIONS beispielsweise einen indischenOnline-Supermarkt als Kunden gewinnen.Alternativen zu Plastikverpackungen stoßen nicht nur inEntwicklungsländern, sondern auch in Industrieländern auf großesInteresse. BIO-LUTIONS wird nun seine Produktion in Indien ausbauenund für den südostasiatischen Markt einen Standort in Thailandaufbauen. Auch in Europa will das Unternehmen seine Aktivitätenverstärken.Zum Aufbau der ersten industriellen Pilotanlage in Indien hattedie DEG bereits im Jahr 2017 500.000 EUR aus Mitteln des Up-ScalingProgramms zur Verfügung gestellt."Aus Pflanzenresten kostengünstig und umweltschonendVerpackungsmaterialien herzustellen, die Plastik verzichtbar machen,halten wir für wegweisend. Daher begleiten wir das Unternehmen alsAnteilseigner in seiner nächsten Phase", kommentierte die Sprecherinder DEG-Geschäftsführung Christiane Laibach."Das Investment der DEG in BIO-LUTIONS spiegelt unsere gemeinsamenZiele wider, eine nachhaltige Kombination von Wirtschaft, Ökologieund sozialem Engagement zu realisieren. BIO-LUTIONS bietet dieökologische Alternative zu Plastik am Markt. Unsere neuen Partnerhaben das erkannt und wollen uns mit ihrer professionellen Expertiseauf unserem Weg zur globalen Expansion unterstützend begleiten,"sagte BIO-LUTIONS Gründer und CEO Eduardo Gordillo.Deutsche Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitäten in Schwellen-und Entwicklungsländern zu begleiten, ist ein Schwerpunkt der DEG.Neben maßgeschneiderten Finanzierungen und Beratung bietet sie denUnternehmen auch Förderprogramme an, um beispielsweise Pilotvorhabendurchzuführen oder einen noch effizienteren Umgang mit Ressourcen zuermöglichen.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell