Die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG ist schuldenfrei und setzt damit einen neuen Meilenstein

Hannover (ots) -Die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG setzt einen weiteren Meilenstein des Erfolges und untermauert ihr herausragendes Unternehmensergebnis der letzten 12 Jahre mit der vollständigen und vorzeitigen Rückzahlung aller jemals eingesammelter Anlegergelder. Ebenso wurden alle Bankdarlehen vollständig getilgt. Damit ist die DEGAG (https://unternehmen.focus.de/degag-deutsche-grundbesitz-ag.html) AG inklusive all ihrer Immobilien vollständig schuldenfrei und beweist einmal mehr die Tragfähigkeit des außergewöhnlichen Unternehmenskonzeptes. Seit 2009 haben alle Anleger zusammen im Schnitt stets pünktlich eine Rendite von durchschnittlich 7,6% p.a. erhalten. Ein großartiges Ergebnis!Als eines der führenden eigentümergeführten Wohnungsunternehmen besitzt die DEGAG (https://firmen.n-tv.de/degag-deutsche-grundbesitz-ag.html) Deutsche Grundbesitz AG im gesamten Westen und Norden Deutschlands Immobilien und baut diesen Bestand kontinuierlich weiter aus. Neben der Vermietung fokussiert sich das Wohnungsunternehmen auf die umfassenden Renovierungen und Modernisierungen seiner Mietobjekte, um so für ihren Werterhalt und ihre Wertsteigerung zu sorgen. Gleichzeitig führen diese gezielten Investitionen auch zu einer eindrucksvollen Revitalisierung gesamter Quartiere und Stadtviertel.Die DEGAG erhält mit ihren hohen Investitionen bezahlbaren und attraktiven Wohnraum für alleBezahlbarer Wohnraum wird immer seltener, insbesondere in den großen Städten und Ballungsräumen. Dadurch stehen Immobilienbesitzer und -unternehmen in der Verantwortung, Mieterinnen und Mietern einen ansprechenden Wohnraum zu bieten, den sie sich auch leisten können. Doch während viele Vermieter entweder die Investitionen scheuen oder nach Modernisierungen entsprechend heftige Mieterhöhungen veranlassen, setzt sich die DEGAG seit jeher für ihre Mieterinnen und Mieter ein. Jede getätigte Investition kommt dabei nicht nur der Zufriedenheit der Anwohner zugute - auch die DEGAG (https://firmen.stern.de/degag-deutsche-grundbesitz-ag.html) selbst profitiert auf lange Sicht von der Instandhaltung ihrer Immobilien.Dafür setzt die Unternehmensgruppe auf gezielte Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der einzelnen Wohnungen, aber auch der gesamten Gebäude, Grün- und Nutzflächen. Anschließend ist eine kontinuierliche Pflege essenziell, um den neu etablierten Wohnstandard auch langfristig aufrecht erhalten zu können.DEGAG übernimmt soziale Verantwortung und schafft besonders lebenswerte WohnquartiereDabei haben alle Objekt-Aufwertungen der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG gleichzeitig eine positive Auswirkung auf das gesamte Quartier sowie das entsprechende Stadtbild. Schöne und lebenswerte Quartiere locken Händler und Dienstleister an, außerdem entsteht dort eher ein florierendes Sozial- und Kulturleben. Dadurch werden die Stadtviertel nicht nur attraktiver, sondern können auch erfolgreich revitalisiert werden.Bei der Auswahl ihrer Immobilien achtet die DEGAG (https://www.degag-wohnen.de/) deshalb vor allem auch auf das Potenzial der jeweiligen Standorte - darunter fallen eine gute Verkehrsanbindung genauso wie vielseitige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Indem sie zudem keine neuen Flächen bebaut, sondern bestehenden Wohnraum optimiert und somit bestens nutzt, geht mit der Quartiersentwicklung auch immer ein nachhaltiger Prozess einher. Neben dem nachhaltigen Bauen ist es der DEGAG auch wichtig, eine Gentrifizierung der Quartiere zu vermeiden. Teure Luxussanierungen kommen daher nicht in Frage, denn sowohl neue als auch alteingesessene Bewohner sollen sich ein schönes und modernes Zuhause leisten können.Dass die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG nun erfolgreich und frühzeitig alle Verbindlichkeiten von Anlegern sowie alle Bankdarlehen tilgen konnte, ermöglicht ihr die künftige Investition von Eigenkapital. So kann die Unternehmensgruppe in den kommenden Jahren weiterhin ansprechende, erschwingliche Wohnräume für all ihre Mieterinnen und Mieter bereitstellen und ihre beeindruckende Erfolgsserie weiterführenPressekontakt:DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AGTheaterstr. 1330159 Hannover+49 (511) 5335599-50info@degag-wohnen.dehttp://www.degag-wohnen.deOriginal-Content von: DEGAG Deutsche Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell