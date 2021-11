DEFAMA: Ankaufvolumen deutlich gestiegen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den annualisierten FFO auf 8,2 Mio. Euro deutlich gesteigert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im September und Anfang Oktober mehrere attraktive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung