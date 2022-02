DEFAMA Aktie heute bei Allzeithoch (29,40 EUR) – Deutsche Konsum REIT handelt heute nur 0,70 EUR über Jahrestief

DEFAMA Aktie eilt von Rekord zu Rekord, Deutsche Konsum REIT Aktie schwächelt seit Monaten, fast Jahren. Klar: Immobilienaktie ist nicht gleich Immobilienaktie. Aber bei einer ähnlichen Strategie kann die aktuelle Nachrichtenlage diese absolut konträre Entwicklung eigentlich nicht erklären. Aber irgendwo muss der Unterschied liegen, irgendwo muss die extrem unterschiedliche Wahrnehmung der beiden „Nahversorgungszentrums“-Investoren herkommen. Bei der Strategie gibt es Parallelen: Für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) sind es Investments in und Aufbau eines Portfolios von Nahversorgungszentren/Einzelhandelsobjekten in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Und die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wie die DEFAMA, spielt aber vom Volumen (noch ?) in einer anderen Liga mit ihren aktuell 174 Objekten, die ebenfalls schwerpunktmässig im Osten Deutschlands liegen, dazu ein weiterer Hotspot im östlichen Bayern und im Ruhrgebiet.

DEFAMA Aktie wird durch den Gründer, CEO und Sympathieträger Matthias Schrade immer wieder – teils ungewöhnlich – in den Fokus gerückt

Hautnah am Puls des Unternehmens, über Twitter laufend informiert: Baufortschritte, Mietvertragsverhandlungen, Personalveränderungen oder auch nur „touristische Ziele“ an DEFAMA Standorten. Die DEFAMA AG ist transparent und überzeugte in den letzten Jahren durch kontinuierliches „Abliefern“, Erfüllen der Prognosen und stetigen Aufbau eiens profitablen Portfolios. Zuletzt am 28.12.2021 konnten wir – mittlerweile jährlich gepflegte Tradition – mit dem CEO Schrade ein Interview veröffentlichen. Wer die Philosophie „dahinter“ verstehen will, sollte es lesen.

Und das Unternehmen bleibt sich treu: Am 01.02.2022 meldete DEFAMA zwei „typische“ Zukäufe: Ein Nahversorgungszentrum in Wolfsburg und einen ALDI-Markt im sächsischen Schneeberg geschlossen. Unaufgeregte Investitionen: Der Aldi Markt auf 1.700 qm steht für eine Jahresnettomiete von „gut 110 TEURO“ bei einem Kaufpreis von 1,06 Mio. EUR -langjähriger Ankermieter ALDI plus ein Fleischer, ein Bäcker und ein Hausmeisterservice.

Der Nahversorger im Wolfsburger Ortsteil Nordsteimke mit einer vermietbaren Fläche von 7.000 qm wurde im Jahr 2009 durch Entkernung und technischen Neuaufbau geschaffen. Größte Mieter sind ALDI, Rossmann, KiK, ABC Schuhe und Fressnapf. Nach Vollvermietung soll die Jahresnettomiete bei rund 600 EUR liegen. Die Transaktion steht noch unter einer aufschiebenden Bedingung. Der benachbarte Real-Markt wurde kürzlich von EDEKA erworben. Im Zuge der Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg sollen in Nordsteimke durch das Projekt „Sonnenkamp“ rund 3.000 zusätzliche Wohneinheiten entstehen.

ECKDATEN DER DEFAMA:

Markkapitaliserung: rund 123 Mio EUR. Aktueller Schluss-Kurs -XETRA: 29,00 EUR, heuet wurde Allzeithoch bei 29,40 EUR erreicht. XETRA-Kurs am 04.01.2021: 19,70 EUR.

Mit Abschluss der Transaktionen im Februar steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf über 17 Mio EUR. Das Portfolio umfasst nunmehr 51 Standorte mit über 220.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, KiK, Takko und toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei gut 8,5 Mio EUR, entsprechend 1,93 EUR je Aktie. Der Gewinn der DEFAMA erreichte zum 30.09.2021 (Neunmonatszahlen) 4,3 Mio EUR – EBITDA 10,7 Mio EUR. Zuschreibungen auf die bilanzierten Immobilien werdne nicht vorgenommen, es gelten die Anschaffungskosten bei der praktizierten HGB-Bilanzierung.

Bei der DEFAMA Aktie stimmt auch die Charttechnik. Eine beeindruckende Performance mit einem steilen Anstieg. Und so eilte die Aktie in den letzten Monaten von Rekordhoch zu Rekordhoch. Aber trotzdem nicht zu „Phantasiebewertungsrelationen“. Und operativ läuft es auch rund, mit viel Perspektive für 2021 – mit klaren Zielvorgaben bis 2025.

Deutsche Konsum REIT Aktie kommt kurstechnisch irgendwie nicht voran

Man könnte die Handelsrange der Deutsche Konsum REIT – Aktie als langweilig oder aber auch als „seitwärts mit negativer Tendenz“ bezeichnen. Denn trotz steigender Erträge/FFO, Portfolioaufbau mit strengen Renditekriterien, hängt die Aktie „fest“. Warum also einsteigen? Vielleicht weil irgendwann die Anleger die relative „Verbilligung“ bemerken werden? Oder weil die Aktie im Vergleich zur wesentlich besser performenden DEFAMA an Attraktivität gewinnt? Oder weil auch das Rückschlagpotential der Aktie in allgemeinen Marktschwächen begrenzt erscheint?

Mit einem Gewinnsprung auf 91,4 Mio EUR hat die Deutsche Konsum REIT (ISIN: DE000A14KRD3) das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) abgeschlossen. „Unsere Immobilien wurden zwar deutlich aufgewertet, sind aber aus unserer Sicht in Höhe der 13,9-fachen Jahresmiete noch immer recht moderat bewertet“, sagte DKR-Finanzvorstand Christian Hellmuth im Exklusivinterview mit dem Nebenwerte-Magazin am 21.12.2022. Aktuell verkauft die auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Gesellschaft Objekte für das mindestens 18-Fache der Jahresmiete.

ECKDATEN DER DEUTSCHE KONSUM REIT:

Marktkapitalisierung: rund 474 Mio EUR. Aktueller Schluss-Kurs -XETRA: 13,50 EUR, damit handelt die Aktie „nur“ 0,80 EUR über dem Jahrestief von 12,70 EUR (24.09.2021) und 2,50 EUR unter dem am 30.03.2021 erreichten Jahreshöchststand von 16,00 EUR. XETRA-Kurs am 04.01.2021: 15,65 EUR.

Zum 30.09.2021 endete das Geschäftsjahr 2020/21 der Deutsche Konsum REIT mit Rekordwerten: Die Mieterlöse der Gesellschaft hatten sich um 24 % von 56,2 Mio EUR auf 69,7 Mio EUR erhöht. Gleichzeitig stiegen die Funds from Operations um 18 % von 35,0 Mio auf 41,2 Mio EUR, womit die Guidance (40,0 -41,0 Mio ) leicht übertroffen worden ist. Die FFO je Aktie sind entsprechend um 11 % auf EUR 1,17 gestiegen. Der Gewinnsprung auf 91,4 Mio EUR (Vorjahr 34,2 Mio EUR) begründet sich vor allem in den lukrativen Verkäufen von Bestandsimmobilien im letzten Geschäftsjahr: Verkauf realisiert Wertsteigerungen. Weitere Aktionen für „Shareholdervalue“ angekündigt. Und hier winkt eine „zusätzliche Dividende“ von 0,30-0,40 EUR aus 50 % der realisierten Veräusserungserlöse.

Und das zum 30. September 2021 bilanzierte Immobilienportfolio umfasste 173 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von 1,014 Mrd EUR (Vorjahr: 809,9 Mio) und erwirtschaftet eine annualisierte Jahresmiete von rund 72,9 Mio EUR (30. September 2020: 63,1 Mio EUR).