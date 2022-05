DEFAMA Aktie : CEO und Hauptaktionär nutzt Zeitfenster für Insiderkäufe, relativ günstige Einstiege. Nachmachen?

DEFAMA Aktie – Fels in unruhigen Börsenzeiten. Auch wenn die rekordmässigen 30,80 EUR Höchststand der Aktie etwas „entfernter“ liegen bei einem aktuellen Schlusskurs von 25,60 EUR vom Freitag, so kann die Performance der Aktie doch beeindrucken. Und das ohne „Onlinehype“ oder „Patente“ oder sonstige bekannte kurzfristige Kurstreiber. Einfach Fachmarktzentren „günstig einkaufen“, gut finanzieren, langfristig vermieten und wo notwendig/sinnvoll ausbauen, sanieren oder „mit E-Ladestationen versehen“ . So hat sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) in den letzten Jahren von einem „MicroCap“ gemausert und mit kontinuierlichem Wachstum ohne grosse Ausreisser das Vertrauen „des Kapitalmarktes“ erworben – auf aktuell 120 Mio EUR Marktkapitalisierung. Mit einem wenig konjunktursensiblen Konzept in einem Markt, der stark fragmentiert ist und so noch viel Wachstumsmöglichkeiten bietet.

Insiderkäufe DEFAMA Aktie

Ein „entspannte Aktie für Länger“. Denkt sich wohl auch der Gründer und CEO Matthias Schrade – im Zeitfenster „nach den Zahlen“ nutzt er die Chance zu Insiderkäufen der DEFAMA Aktie: Vom 25.05.2022 bis zum 27.05.2022 meldete die DEFAMA insgesamt siebenmal Insiderkäufe. Einmal kaufte ein Aufsichtsrat 1.000 Stück zu 24,80 EUR. Und mit insgesamt vier Meldungen erhöhte der Gründer und CEO des Unternehmens seinen „DEFAMA-Bestand“: Die ihm zuzurechnende MSC Invest GmbH erwarb für 45.160,00 EUR (1.800 Stück, 25.05.), 2.214,00 EUR (90 Stück, 25.05.), 24.740,00 EUR (1.000 Stück, 25.05.), 12.300,00 EUR (500 Stück, 26.05.). Günstiger als die vor kurzem platzierte Kapitalerhöhung von rund 10,26 Mio EUR zu 27,00 EUR je Aktie. Und ein guter Rückkaufkurs gegenüber den 28,00 EUR, die er Anfang des Jahres beim ausserbörslichen Verkauf von 10.000 Stück erzielte.

Ansonsten keine „Auffälligkeiten“ – Geschäftsbericht zeigt gesundes, kontinuierliches Wachstum

So bestätigte der am 10.05.2022 veröffentlichte Geschäftsbericht 2021 die gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr. „Demnach wurde bei Umsatzerlösen von 17,1 (Vj.: 14,6) Mio. € einen Konzernjahresüberschuss nach HGB von 5,0 (2,5) Mio. € bzw. 1,14 (0,57) € je Aktie erwirtschaftet. Enthalten war darin ein positiver Einmaleffekt von rund 2 Mio. € durch den Verkauf des Objekts in Bleicherode. Die Funds From Operations (FFO), in denen dieser herausgerechnet ist, lagen bei 7,1 (5,9) Mio. € bzw. 1,60 (1,33) € je Aktie, ein Plus von 20%.

Damit hat DEFAMA auch im zweiten Corona-Jahr die Prognosen erreicht. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung daher eine von 48 auf 51 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorschlagen. Damit setzt DEFAMA die seit Firmengründung verfolgte aktionärsfreundliche Politik einer jährlich gesteigerten Ausschüttung fort und vollzieht damit die 7. Dividendenerhöhung in Folge. Die Hauptversammlung findet voraussichtlich am 22. Juli 2022 in Berlin statt.

Für das Jahr 2022 strebt DEFAMA unverändert einen Anstieg des FFO auf rund 8,5 Mio. € an. Bezogen auf die aufgrund der Kapitalerhöhung erhöhte durchschnittliche Aktienzahl entspricht dies einem FFO von 1,81 € je Aktie. Der annualisierte FFO des Portfolios soll bis Jahresende mindestens 10 Mio. € erreichen. Zielgröße für den Jahresüberschuss sind 3,5 Mio. €. Gemäß der kommunizierten Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende für 2022 erneut anzuheben.“

Letzte Zukäufe gemeldet am 22.04.2022 – 15 Mio EUR in Rheinland Pfalz investiert

Fünf Objekte in Rheinland-Pfalz – Standorte in Hachenburg, Heiligenroth und Lahnstein – werden für DEFAMA zusätzliche Nettomieten von insgesamt 1,3 Mio EUR jährlich generieren. Und rund 80% davon entfallen auf bonitätsstarke Filialisten wie DM, Getränke Hoffmann, JYSK, KiK, Matratzen Concord, TEDi ,sowie eine TOTAL-Tankstelle.

Mit Abschluss dieser Transaktionen erhöhte sich der annualisierte FFO auf über 9,1 Mio EUR, entsprechend 1,91 EUR je Aktie. Und das Portfolio umfasst nunmehr 56 Standorte mit rund 240.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, KiK, Takko und toom. Die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA erreiche gut 18,5 Mio EUR.

Zuletzt am 28.12.2021 konnten wir – mittlerweile jährlich gepflegte Tradition – mit dem CEO Schrade ein Interview veröffentlichen. Wer die Philosophie „dahinter“ verstehen will, sollte es lesen.

