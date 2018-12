DEB-Geschäftsführer Ove Burmeister im Interview mit Dr. Manuela Diehl über die Herausforderungen in der Solar-Branche

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Im Interview mit der Journalistin und ModeratorinDr. Manuela Diehl, spricht DEB Deutsche EnergieBeratung-Geschäftsführer Ove Burmeister über die Herausforderungen inder Photovoltaik-Branche.Manuela Diehl:Herr Burmeister - Sie sind Gründer und Geschäftsführer der DEB,der Deutschen Energie Beratung in Hamburg. Ihr Kerngeschäft ist dieProjektierung und Errichtung schlüsselfertiger Photovoltaikanlagen,vorrangig auf großen Dachflächen und bis 750 Kilowatt. Nun hat derGesetzgeber im Energiesammelgesetz Sonderkürzungen beiPhotovoltaik-Dachanlagen zwischen 40 und 750 Kilowatt beschlossen.Die massive Reduzierung der Vergütung soll in drei Stufen zumFebruar, März und April 2019 erfolgen. Für diese Monate ist dienormale, im EEG festgeschriebene Degression ausgesetzt. Deranzulegende Wert als Grundlage für die Berechnung derEinspeisevergütung wird dann ab dem 1. April 2019 nur noch 8,90 Centpro Kilowattstunde betragen.Was sagen Sie zu dieser Entscheidung der Bundesregierung?Ove Burmeister:Photovoltaik-Investor Ove Burmeister im Interview. DieseEntscheidung ist für mich kaum nachzuvollziehen, sie wird die sowichtige Erreichung der Zubauraten erschweren. Photovoltaikanlagenauf Dachflächen waren neben Windanlagen der Hauptgarant dafür, dassdie geplanten Zubauraten das erste Mal seit 6 Jahren wieder erreichtwurden. Wenn die geplanten 2,5 Gigawatt unterschritten werden, sinddie anvisierten Klimaziele in Gefahr, dann drohen negativeökologische Folgen, Strafen aus Brüssel in Milliardenhöhe usw.. DieZeche zahlt dann wie immer der Steuerzahler. Zudem hat man derEntscheidung nachweislich falsche Daten zugrunde gelegt.Manuela Diehl:Die Bundesregierung argumentiert, dass eine Überförderung vongrößeren Photovoltaik-Dachanlagen vorläge, da die Preise fürSolarmodule unter anderem durch das Auslaufen der EU-Anti-Dumping undAnti-Subventionszölle auf chinesische Photovoltaikmodule starkgesunken seien. Eine solche Überförderung muss der EU-Kommissiongemeldet werden. Das sei bereits erfolgt und soll nun durch diebeschlossene Anpassung des anzulegenden Wertes für Solaranlagen biseinschließlich einer installierten Leistung von 750 Kilowattlediglich korrigiert werden.Ove Burmeister:Das Argument der Überförderung von Dachanlagen ist schlicht falschund mit entsprechenden Gutachten schon während der Debatte widerlegtworden. Zudem erhöhen sich 2019 die Errichtungskosten an andererStelle, was die gesunkenen Modulpreise in der Regel kompensiert.Statt die Solarbranche zu behindern, bräuchte Deutschland massiveErleichterungen und keinen weiteren Eiertanz.Manuela Diehl:Diese nun beschlossenen Sonderkürzungen betreffenPhotovoltaik-Dachanlagen zwischen 40 und 750 Kilowatt, wird sich dasauf die dezentrale Energiewende auswirken?Ove Burmeister:Anlagen unter 40 Kilowatt werden auf Ein- und Zweifamilienhäuserninstalliert - sie sind also nicht betroffen. Aber Anlagen zwischen 40und 750 Kilowattpeak werden i d R auf Firmengebäuden,Mehrfamilienhäusern, Sportanlagen usw. montiert, also aufDachflächen, die überall zur Verfügung stehen, kein Land verbrauchenund durch Solaranlagen sinnvoll genutzt werden können. Die dezentraleEnergieversorgung ist ein Grundgedanke des Erneuerbaren EnergienGesetzes (EEG). Würde man diesen Gedanken konsequent umsetzen, könnteauch auf den Bau der gigantischen Stromtrassen durch ganz Deutschlandverzichtet werden, die wohl eher im Interesse der großenEnergieversorger liegen. Diese Stromtrassen sind mit erheblichenKosten verbunden, die voraussichtlich wiederum zumindest teilweisedem Steuerzahler auferlegt werden sollen. Die ganze Aktion trägt dieHandschrift der Energiemultis. Man will offenbar den Mittelstand ausdem Geschäft drängen, um dann die Offshorewindparks in der Nordseedurchzusetzen. Dabei bräuchten wir sie gar nicht. Allein die inDeutschland statisch geeigneten Dachflächen könnten denJahresenergiebedarf decken. Würde man dies mit den anderenErneuerbaren kombinieren und sich ernsthaft um Speicherlösungenbemühen, wäre der Energiebedarf auch ohne die umstrittenenRiesenanlagen auf der Nordsee zu decken. Nur die (noch) Platzhirscheblieben dabei eben auf der Strecke.Unabhängige, mittelständische Unternehmen wie die DEB sorgendafür, dass die Energie dort produziert wird, wo sie auch verbrauchtwird und das ist wahrer Umwelt- und Klimaschutz und unterstützt dieregionale Wirtschaft.Manuela Diehl:Die Bundesregierung setzt nun diese Kürzungen in derSolarförderung durch und hat andererseits aber auch das Ziel, dassder Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2030bei 65 Prozent liegt. Lassen sich die Klimaziele überhaupt nocherreichen?Ove Burmeister:In der Tat erinnert das Ganze an Autofahren mit dem Gaspedal undder Bremse gleichzeitig. Die Erreichung der Klimaziele hängt vonvielen Faktoren ab, deren Wechselwirkungen ich nicht beurteilen kann.Was wir aber wissen ist, dass die Quote der Erneuerbaren amGesamtenergiemarkt eine wesentliche Voraussetzung ist. Dazu solltenwir uns einen ganzheitlichen, naturkonformen Lebenswandel aneignen.Es bedarf eines grundlegenden Wandels der Denkweise und desLebensstils in den Industriestaaten. Recycling, allgemeineKonsumreduzierung auf das Wesentliche - was brauche ich wirklich,Achtsamkeit hinsichtlich z.B. Plastikvermeidung, Fairer Handel, fairePreise für die Produzenten überall in der Welt, eine allgemeineökologische Denkweise und natürlich dem was wir Nachhaltigkeitnennen, also der Natur immer nur so viel zu entnehmen, wienachwächst. Unser s g westlicher Lebensstil, der überbordende Konsumund der Brutalkapitalismus sorgt für Kriege, Armut undFlüchtlingsströme. Das muss in die Köpfe der Menschen und dieseGrundmaxime müssen bei jeder Entscheidung mit "am Tisch" sitzen. Mirsteht das Prinzip der Gewinnmaximierung zu sehr im Vordergrund. Eswäre Aufgabe der Politik, Entscheidungen mit mehr Augenmaß undWeitsicht zu treffen. Aber das ist ein anderes Thema und sehrkomplex, das gebe ich zu.Zurück zu den Klimazielen. Die könnten wir erreichen, wenn diePolitik die richtigen Rahmenbedingungen schafft und die richtigenSignale setzt. Die Einschränkung bei Photovoltaik- Dachanlagen, alsobei dem einzigen Wirtschaftszweig innerhalb der ErneuerbarenEnergien, der quasi endlos ausbaubar wäre, ist ein kontraproduktivesSignal. Würde man alle statisch geeigneten Dächer in Deutschland mitPhotovoltaik Anlagen bebauen, hätten wir etwa 110 % des jährlichenStrombedarfs gedeckt. Entsprechende Speichermöglichkeitenvorausgesetzt.Manuela Diehl:Das sind große Ansprüche an eine Gesellschaft.Ove Burmeister:Ja, aber machbar. Und natürlich ist es kein Projekt der nächsten 5Jahre, sondern eher der nächsten 100 Jahre. Ich setze da auf dienächste Generation. Die werden das viel konsequenter angehen, als diejetzige. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten immer gnadenloser mitden Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert werden. Die Leugnerwerden immer weniger werden und es wird die Frage aufkommen: "Und dasalles habt Ihr nicht kommen sehen? Warum habt Ihr nicht konsequentgegengesteuert? Es steht eine der größten gesellschaftlichenUmwälzungen der Menschheitsgeschichte an. Und wie immer sind solchePhasen des Umbruchs und des Umdenkens auch Zeiten der Polarisierung.Wir sehen heute die verzweifelten Versuche der "alten Welt", denStrukturwandel zu behindern und zu verlangsamen. Es liegt doch aufder Hand, dass die großen Energieversorger, also die Betreiber vonKohle, Gas- und Kernkraftwerken kein Interesse an der konsequentenUmsetzung des EEG haben. Es macht sie obsolet. Wie ich bereits sagte,ist ein Grundgedanke des EEG die dezentrale Produktion von Energieund der gleichzeitige dezentrale Verbrauch dieser Energie. Die großenStromtrassen, die angeblich so wichtig für die Versorgung in derZukunft sein sollen, bräuchten wir gar nicht. Es wäre allenfalls derAusbau der Nahversorgungsnetze erforderlich, was die Verantwortlichenüber Jahrzehnte hinweg vernachlässigt haben.Manuela Diehl:Macht sich so die Lobbyarbeit der großen Energieversorgerbemerkbar?Ove Burmeister:Ja, die Interessenvertreter der großen Energieversorger versuchendie Entwicklung hin zu Erneuerbaren Energien auszubremsen. Sie drohenmit Massenentlassungen, reduziertem Steueraufkommen usw. Dabei gibtes nahezu keine Argumente, die gegen die Energiewende sprechen. DieFrage ist nur, inwieweit sich die Politik vom richtigen Kursabbringen lässt. Fakt ist, die Verlagerung dieses Wirtschaftszweigesauf den Mittelstand würde zu höheren Steuern und mehr Arbeitsplätzenführen. Eine konsequente Umsetzung immer vorausgesetzt. Schon heutebeschäftigen die Unternehmen aus der Branche der ErneuerbarenEnergien an die 340.000 Menschen und zählen längst zu den wichtigenArbeitgebern hierzulande. Insbesondere strukturschwächeren Regionenkam der Ausbau Erneuerbarer Energien zugute, hier konnte eine großeAnzahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Ausbau wirkt alsJobmotor. Durch den erheblichen Zulieferbedarf schafft dieEnergiewende auch in klassischen Branchen viele neue Arbeitsplätze.Somit hat der Ausbau der Erneuerbaren einen erheblichen, positivenBeschäftigungseffekt und nicht umgekehrt.Manuela Diehl:Photovoltaik- Anlagen sind ein wichtiger, wenn nicht vielleichtder wichtigste Motor der Energiewende. Wie verkraftet der Markt dienun beschlossenen Kürzungen?Ove Burmeister:Das Rentabilitätsniveau wird sich um circa 1 % p.a. auf etwa 5,5 %- 6% Ertrag nach Kosten reduzieren. Bei der DEB gibt es einebundesweit einzigartige Sondersituation: Wir betreiben neben demKerngeschäft, der Projektierung und der schlüsselfertigen Errichtunggroßer Photovoltaik-Anlagen noch einen hauseigenen Energieversorger.Dieser wird nach zweijähriger Vorbereitungszeit im Januar seinenGeschäftsbetrieb aufnehmen und unseren Kunden einen erheblichenMehrertrag von 2 Ct. / kWh sicherstellen. Dies führt zu einerRentabilität von DEB - Anlagen, die bei 7 % liegt. Nach derReduzierung wohlgemerkt. Aber egal, ob die Rendite nun bei 5,5 % oderbei 7 % liegt, eine Photovoltaik-Anlage ist und bleibt, insbesonderein dem heutigen Niedrigzinsumfeld, ein herausragendes Investment.Zudem hat der Gesetzgeber außerordentlich attraktive Steueranreizevorgesehen. Photovoltaik- Anlagen können zu 100 % abgeschriebenwerden, unter bestimmten Umständen 40 % davon sogar in die Jahre vordem Kauf rückgetragen werden. Zudem sind die Risiken sehrüberschaubar. Photovoltaik- Anlagen riechen nicht, erzeugen keineEmissionen, keine Geräusche und haben keine mechanischen Teile. Somitist der Erhaltungs- und Wartungsaufwand gering. Die Sonne liefertzuverlässig und eine Investition in Solarenergie ist somit enormzuverlässig und planbar.Manuela DiehlKönnen Sie uns einen kurzen Ausblick geben, welche Ziele sich dieDEB Deutsche Energie Beratung GmbH für 2019 gesetzt hat? Wird esweitere Neuerungen geben?Ove BurmeisterWir wollen die Rentabilität unserer Angebote von ca. 7% nachKosten ohne Qualitätsreduzierung halten. Das Angebot richtet sichweiterhin an Privatpersonen und wird sich trotz der Reduzierungennicht verändern. Der hauseigene Energieversorger DEVG wird etabliertund legt 2 Ct / kWh drauf. Das ist ein Novum am deutschen Markt. Wirstreben ein Bauvolumen von 24 - 30 MW an. 