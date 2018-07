DEBRIV kritisiert Studie des Öko-Instituts zur Beschäftigungsentwicklung in der Braunkohlenindustrie / Studie setzt falsche Annahmen und ignoriert volkswirtschaftliche Risiken

Berlin (ots) - Der weitreichende Ausstieg aus der Stromerzeugungmit Braunkohle könne in Deutschland beinahe ohne betriebsbedingteKündigungen erfolgen. Mit dieser Behauptung ist eine Analyse desÖko-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamtes überschrieben und wirdentsprechend in den Medien zitiert. Hierzu bezieht der DEBRIVStellung:"Diese Analyse legt willkürlich falsche Annahmen, beispielsweisezur Personalentwicklung in den Energieunternehmen, zu Grunde. Vorallem aber verkennt sie, indem sie ihre Betrachtung nur auf dieBeschäftigten in der Braunkohlenindustrie begrenzt, die Tragweite derindustriepolitischen und volkswirtschaftlichen Dimension einesraschen Kohlenausstiegs", stellt Dr. Helmar Rendez,Vorstandvorsitzender des DEBRIV, fest. "Hier wird ein Thema mitgroßer gesellschaftlicher Relevanz bewusst kleingeredet. Mit dieserRealitätsferne kann die Studie des Öko-Instituts keine belastbareGrundlage für die Diskussion um die Zukunft der Reviere sein."Die Bedeutung der Braunkohlenindustrie werde von den Autoren derStudie systematisch unterschätzt: im Rheinland als Garantwettbewerbsfähiger Industriestrompreise, im mitteldeutschen Revierfür den Verbund mit der Chemieindustrie und in der Lausitz als derzentrale industrielle Anker für die gesamte Wirtschaft der Region.Damit werden auch Auswirkungen eines vorzeitigen Kohlenausstiegs aufandere Unternehmen und Wirtschaftszweige nach Ansicht desDEBRIV-Vorsitzenden in der Analyse des Öko-Instituts nur unzureichendberücksichtigt.Tatsächlich würde die in der Analyse des Öko-Instituts geforderteStilllegung von Kohlenkapazitäten zu einem deutlichenStrompreisanstieg führen. Die Auswirkungen gerade auf die energie-und arbeitsplatzintensiven Industrien wären gravierend. Dabei geht esum zehntausende Stellen bei Lieferanten und Partnerunternehmen sowiebundesweit um hunderttausende bei der energieintensiven Industrie.Beispiel Nordrhein-Westfalen: Eine aktuelle Studie der Industrie- undHandelskammern Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein hat für dasgrößte deutsche Bundesland aufgezeigt, dass 93.000 Menschen imgesamten Wirtschaftsraum in energieintensiv produzierendenUnternehmen tätig sind. Und von jedem dieser Beschäftigten sind inNRW fast zwei weitere Arbeitsplätze abhängig.Die Unternehmen der Braunkohlenindustrie in Deutschland vergebenim Zusammenhang mit der Instandhaltung und Modernisierung ihrerTagebaue und Kraftwerke und den damit verbundenen hohenUmweltstandards jedes Jahr Aufträge mit einem Volumen von mehrerenMilliarden Euro an andere Unternehmen. Ohne diese Aufträge sind vieleArbeitsplätze etwa bei Partnerfirmen und Zulieferern akut gefährdet.Zu den fehlerhaften Annahmen des Öko-Instituts gehört zudem, dasses einen Wegfall von Neueinstellungen für die kommenden Jahreunterstellt. "Das hat mit betrieblicher Praxis nichts tun", stelltHelmar Rendez klar. "Kontinuierliche Ausbildung und Wissenstransferan junge Beschäftigte sind für jedes Wirtschaftsunternehmenunerlässlich. Das gilt natürlich auch für die Braunkohlenindustrie.Zudem hätte ein Verzicht auf Neueinstellungen für die Region denWegfall von Hunderten Ausbildungsplätzen für qualifizierte Berufe zurFolge. Das würde eine positive Strukturentwicklung in den Regionenerheblich erschweren und junge Menschen dazu zwingen, die Region zuverlassen."Pressekontakt:Uwe MaaßenDEBRIV - Bundesverband BraunkohleAuenheimer Str. 2750129 BergheimT +49 2271 99577 34F +49 2271 99577 8 34mailto: Uwe.Maassen@braunkohle.deOriginal-Content von: DEBRIV - Dt. Braunkohlen Industrie Verein, übermittelt durch news aktuell