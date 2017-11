"Yummynator® löst ein großes Problem für MillionenTierhalter!" - Ralf Dümmel, Investor in der VOX-GründershowGraz, Hamburg (ots) - Bitte unbedingt das kurze Imagevideoansehen!Zwtl.: #löwengerechtMit seiner Charme-Offensive hatte Gründer Marcus König gleich zuBeginn seiner Präsentation alle Löwen begeistert, tollten doch süßeHundewelpen durch das Studio von "Die Höhle der Löwen". Tollpatschigund unwiderstehlich niedlich machten sie sich über die gefülltenFutternäpfe her. Zum Erstaunen aller Löwen verrutschte einer derNäpfe nicht - DAS unschlagbare Verkaufsargument beim Yummynator®.Tatsächlich verrutschen herkömmliche Näpfe oft und dasherausgefallenen Futter wird mit dem Napf herumgeschoben undringsherum auf dem Boden verteilt.Yummynator® bietet hierfür die optimale Lösung: Das praktischeTiernapf-System vereint Napf und rutschfeste Platzmatte durch einenpraktisches Drehverschluss. Die Yummynator® Platzmatte saugt sichselbstständig am Boden fest und kann somit weder um- gestoßen nochverschoben werden.Zwtl.: Der Yummynator® löst für Investor Ralf Dümmel ein großesProblemDas geniale 2in1-System von Yummynator® überzeugte wohl alleInvestoren, Ralf Dümmel erkannte allerdings sehr schnell dasPotenzial. "Sie lösen ein großes Problem", zeigte der Löwe sichüberzeugt vom Nutzen für Millionen Tierhalter - und schlug zu! DerInvestor sicherte sich für 150.000? eine 20%-Beteiligung an derYummynator GmbH."Wer kennt es nicht, dass der Napf mit dem Hund oder der Katzespazieren geht und dabei Dreck hinterlässt? Das Problem hat MarcusKönig mit YUMMYNATOR® gelöst. Ich freue mich, ihn dabei zuunterstützen, sein Unternehmen weiter voran zu bringen." Ralf Dümmel,Geschäftsführer DS Produkte"Die Futterplätze unserer Hunde waren ständig verschmutzt, daherhabe ich nach einer Lösung gesucht und mir alle möglichen mit?rutschfest? beworbenen Futternäpfe gekauft, die jedoch allesamtnicht hielten was sie versprachen. So kam ich auf die Idee für meininnovatives Futternapf-System", sagt Yummynator® Gründer MarcusKönig.Zwtl.: YUMMYNATOR®: Mit dem rutschfesten System aus Futternapf undselbsthaftender Platzmatte geht nichts mehr danebenDank YUMMYNATOR® endlich weniger Schmutz in den eigenen vierWänden! YUMMYNATOR® macht Schluss mit Näpfen, die von Katze und Hunddurch die Wohnung geschoben, oder gar umgeworfen werden. Denn dasneue, clevere "2-in-1"-Futternapf-System vereint nicht nurFutterschüssel und selbsthaftende Platzmatte in einem, es ist auchnoch absolut rutschsicher. Der Napf und die Matte lassen sich dabeimittels eines einfachen Verschluss- Systems schnell verbinden undwieder lösen. Auch optisch ist YUMMYNATOR® ein echter Hingucker unddaher ideal für stilbewusste Haustierbesitzer. Dieses Konzeptüberzeugte auch Investor und DS Produkte Geschäftsführer Ralf Dümmelin der VOX Gründer-Show "Die Höhle der Löwen"."Ralf ist so nett, sympathisch und nahbar, wie man ihn aus demFernsehen kennt. Sehr beeindruckt hat mich auch sein Fachwissen,seine unglaubliche Motivation, sein Optimismus und sein großesNetzwerk." Marcus König, Gründer von YUMMYNATOR®Haustierbesitzer wollen nur das Beste für ihre Lieblinge und habendaher hohe Ansprüche an die Ausstattung für ihren Vierbeiner. Deshalbsind alle YUMMYNATOR®-Näpfe BPA-frei, PVC-frei spülmaschinenfest undlebensmittelecht. "Die Futterplätze unserer Hunde waren ständigverschmutzt, daher habe ich nach einer Lösung gesucht. So kam ich aufdie Idee für mein innovatives Futternapf-System", sagt YUMMYNATOR®Gründer Marcus König.YUMMYNATOR® ist in verschiedenen Farben und in den Größen S (400ml), M (850 ml) und L (1.400 ml) im Handel oder unterwww.yummynator.com/ für jeweils 14,99 EUR (S), 17,99 EUR (M) bzw.19,99 EUR erhältlich.Eigene Farb-Kombinationen ermöglicht der "Kombinator" auf[www.yummynator.com] (http://www.yummynator.com)Zwtl.: #rutschsicherDank Yummynator® endlich weniger Schmutz in den eigenen vierWänden! Yummynator® macht Schluss mit Näpfen, die von Katze und Hunddurch die Wohnung geschoben, oder gar umgeworfen werden. Denn dasneue, clevere "2-in-1"-Futternapf-System vereint nicht nurformstabile Futterschüssel und selbsthaftende Platzmatte in einem, esist auch noch absolut rutschsicher.Hunde- und Katzenbesitzer kennen das Dilemma: Kaum hat man denFutterplatz des tierischen Mitbewohners saubergemacht, ist direktnach dem Füttern schon wieder alles verschmutzt. Selbst mit einerrobusten Matte zum Unterlegen lässt sich das Problem nicht wirklichlösen, da herkömmliche Näpfe oft verrutschen und das herausgefallenenFutter wird mit dem Napf herumgeschoben und ringsherum auf dem Bodenverteilt. Für alle, die sich nicht mehr damit herumärgern möchten,gibt es jetzt die optimale Lösung: den Yummynator®!Dieses praktische Tiernapf-System für unsere vierbeinigenLieblinge vereint Napf und rutschfeste Platzmatte durch einenpraktischen Drehverschluss. Der Yummynator® saugt sich durch dieselbsthaftende Matte selbstständig am Boden fest und kann somit wederumgestoßen noch verschoben werden. So entsteht bei der Fütterungwesentlich weniger Schmutz und man kann die Zeit, die man sonst mitPutzen verbringen würde, seinen Lieblingen widmen.Zwtl.: #hygienischDas Material des Yummynator® lässt sich leicht reinigen und bietetkeinen Nährboden für Bakterien oder Krankheitserreger.Haustierbesitzer wollen nur das Beste für ihre Lieblinge und habendaher hohe Ansprüche an die Ausstattung für ihren Vierbeiner. DieGesundheit unserer Haustiere ist auch uns ein überaus wichtigesAnliegen, deshalb sind alle Yummynator® -Näpfe BPA-frei, PVC-frei,lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet.Zwtl.: #kombinierbarOptisch ist Yummynator® ein echter Hingucker und daher ideal fürstilbewusste Haustierbesitzer. Der Napf und die Matte lassen sichdabei mittels eines einfachen Drehverschluss-Systems schnellverbinden und wieder lösen. Damit lässt sich leicht die persönlicheWunschkombination aus verschiedenen Farben und Größen individuellzusammenstellen und passt so auch genau zum Style von Herrchen undFrauchen! So integriert sich Yummynator® in jedes Ambiente und passtperfekt in die Küche, das Esszimmer - oder sogar zum Fell desvierbeinigen Lieblings![DOWNLOAD BILDMATERIAL] (http://bit.ly/Yummynator)[www.yummynator.com] (http://http://bit.ly/Yummynator)Wir freuen uns, wenn Sie uns einen Beleg schicken und uns auf dieVeröffentlichung hinweisen.Rückfragehinweis:DS Produkte GmbHJana BendigStormarnring 1422145 StappelfeldTel.: +49 (0) 404 67573 -1561E-Mail: jana.bendig@dspro.deWeb: www.dspro.dePressebetreuung Produktesegmenta communications GmbH Christina SanderNeumühlen 1D-22763 HamburgTel.: +49 (0) 40 441130 - 25, E-Mail: sander@segmenta.deWeb: www.segmenta.deUnternehmenskommunikationDS Produkte GmbHSarah PustStormarnring 14D-22145 StapelfeldTel.: +49 (0) 40 675 73 - 1561, E-Mail: presse@dspro.deWeb: www.dspro.deOriginal-Content von: Yummynator GmbH, übermittelt durch news aktuell