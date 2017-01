DEAG: Der Vorstand verfolgt eine aggressive Expansionsstrategie!

Liebe Leser,

in den ersten 9 Monaten 2016 betrug der Umsatz 98 Mio €. Der Umsatzrückgang um ein Drittel resultierte einerseits aus einer Geschäftsverschiebung in das 4. Quartal, die im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft und den olympischen Spielen steht. Zudem fanden im Vorjahr mehrere besonders umsatzstarke Konzerte statt, wie beispielsweise die drei ausverkauften Auftritte von Ed Sheeran im Wembley-Stadion. MyTicket, der eigene Vertrieb der DEAG im Ticketing-Bereich, übertraf auch im 3. Quartal die Erwartungen des Vorstands.

Vorstand sieht sich in seiner Zielsetzung bestätigt

Um das Wachstum voranzubringen, verfolgt der Vorstand eine aggressive Expansionsstrategie. MyTicket ist bereits heute mit Deutschland, Großbritannien und Österreich in 3 wichtigen Märkten vertreten. Ohne Berücksichtigung der Aufwendungen für den Markteintritt in Österreich, der im September 2016 vollzogen wurde, ist MyTicket bereits im zweiten Geschäftsjahr profitabel. Durch den bisherigen Geschäftsverlauf sieht sich der Vorstand in seiner Zielsetzung bestätigt, dass 2017 das Ticketing-Geschäft einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis leistet.

Mit dem sehr starken 4. Quartal, für das die DEAG einen Umsatz zwischen 90 und 100 Mio € erwartet, wird der Jahresumsatz 2016 nahezu auf Vorjahresniveau liegen. Aufgrund des erwartenden Wachstums im Bereich Klassik und Family Entertainment sowie der abgeschlossenen Investitionen in das Festivalsegment, rechnet die DEAG 2017 mit einem operativen Ergebnis zwischen 5 und 8 Mio €.

