DDV stellt sich für die Zukunft neu auf - Mitgliederversammlung wählt neues Präsidium und verabschiedet Verbandsreform

Frankfurt am Main (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag ging inder IHK Frankfurt die Mitgliederversammlung des DeutschenDialogmarketing Verbands zu Ende. Bereits am Abend zuvor hatten sichzahlreiche Mitglieder beim Get-Together im Restaurant CRON inFrankfurt getroffen.Nach der Begrüßung der Mitglieder durch die beiden DDV-PräsidentenPatrick Tapp und Martin Nitsche stellten sie die Verbandsarbeit zuThemen wie Public Affairs, Nachwuchsförderung, Innovation,Weiterbildung und Qualitätssicherung vor. Neben der Verabschiedungdes Jahresabschlusses 2016, dem Bericht der Rechnungsprüfer und derVorstellung des Haushalts für 2017 standen in diesem Jahr dieVerabschiedung einer Verbandsreform und die Wahl des neuen Präsidiumsim Fokus.Zur vollständigen Pressemitteilung: www.ddv.de