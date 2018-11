Der DDV startet die Einreichungsphase für den MAX-Award 2019 - Preisverleihung erstmals auf dem OMR Festival in Hamburg

Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort können Agenturen undwerbungtreibende Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ihrebesten Dialogmarketingarbeiten für den MAX-Award 2019 einreichen. DerKreativwettbewerb des DDV startet früher als in der Vergangenheit,weil die Preisverleihung zum ersten Mal auf dem OMR Festival inHamburg stattfindet.Für DDV-Präsident Patrick Tapp ist dies ein wichtiger Schritt:"Für uns ist es etwas ganz besonderes, den MAX-Award im Rahmen einerder größten Digitalmessen Europas verleihen zu können. Damit hebenwir die konsequente Ausrichtung des Preises - und des Verbandes - inRichtung data-driven Marketing auf das nächste Level. Auch denAward-Gästen bieten wir mit dem OMR Festival ein völlig neues undeinzigartiges Umfeld."Den Teilnehmern stehen 33 Kategorien zur Wahl, die in insgesamtsieben Themengebiete aufgeteilt sind und die gesamte Bandbreite desDialogmarketings abbilden. Die Kategorien reichen von Lead- undNeukundengewinnung über Produkt Launch und Markenführung bis hin zuBest use of Data, Viraler Dialog oder Prototyp."Dialog kann heute alles sein - von einer einfachen Postkarte bishin zu einer ausgeklügelten Crossmedia-Kampagne, die diverse Kanäleon- und offline miteinander verbindet. Agenturen, die es auf dieShortlist des MAX schaffen, können den OMR Besuchern zeigen, dass sieden Dialog mit dem Kunden drauf haben. Wenn das kein Anreiz istmitzumachen, was dann?", so Kreativexperte und Jurypräsident MichaelKoch.Wie im letzten Jahr trifft eine Jury auf der Suche nach den bestenDialogkampagnen des Jahres zunächst eine Vorauswahl nach dengleichgewichteten Kriterien Kreativität und Effizienz. Diese Arbeitenwerden im Anschluss in einer Online-Galerie ausgestellt. Einöffentliches Online-Voting legt fest, wer Gold, Silber oder Bronze amAbend der Preisverleihung bekommt.Die Einreichungsfrist zu den günstigeren Gebühren endet am 25.Januar 2019. Die Preisverleihung ist am 7. Mai 2019 in Hamburg. DerMAX wird in den Rankings von HORIZONT und W&V gelistet.Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme unter:www.max-award.dePressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell