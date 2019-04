DDV startet Ausschreibung zum Alfred Gerardi Gedächtnispreis

Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Dialogmarketing Verband(DDV) setzt seit vielen Jahren im Bereich Bildung und Forschung aufenge Hochschulkontakte und fördert Forschung und Lehre aufvielfältige Weise. Eines der Kernprojekte in diesem Bereich ist derzu Ehren des Dialogmarketing-Pioniers und ehemaligen DDV-Präsidentenjährlich vergebene Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP).Hochschulabsolventen aus Deutschland, Österreich und der Schweizkönnen ab sofort ihre Abschlussabeiten zu diesem Wettbewerbeinreichen. Zur Wahl stehen die drei Kategorien "Dissertation","Bachelorarbeit" und "Master-/ Diplomarbeit". Die Arbeiten sollensich schwerpunktmäßig mit einem aktuellen Thema des Dialog- undData-Driven-Marketings befassen, etwas Neues aufgreifen und imErgebnis einen Wissensfortschritt mit verwertbaren Erkenntnissen fürdie Marketingpraxis erbringen.Über die Sieger entscheidet eine Jury aus namhaften Vertreternbekannter Dialogmarketing-Agenturen und aus dem Hochschulbereich.Frau Prof. Dr. Andrea Müller von der Hochschule Offenburg ist indiesem Jahr als neues Jurymitglied dabei."Wir freuen uns sehr über den Zugang von Frau Prof. Dr. Müller indie Jury des AGGP. Damit wird der Kreis der Experten bestehend ausPraktikern und Wissenschaftlern um eine wichtige Stimme erweitert",so DDV-Präsident Martin Nitsche.Die Gewinner stellen ihre Arbeiten auf dem 14. wissenschaftlicheninterdisziplinären Kongress für Dialogmarketing am 24. September ander Hochschule Pforzheim vor und bekommen Urkunde sowie ein Preisgeldin Höhe von jeweils 2.500 Euro überreicht. Der Alfred GerardiGedächtnispreis wird vollständig gesponsert durch die Printus GmbH,Offenburg.Einsendeschluss für den Nachwuchs-Wettbewerb des DDV ist der 30.Juni 2019.Alle Informationen zum AGGP unter: http://www.aggp.de/Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell