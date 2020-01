DDV fordert Abbau von Innovationshindernissen und überflüssiger Bürokratie in der DS-GVO

Frankfurt am Main (ots) - Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sollgleichzeitig Datenschutzrechte stärken und die Wirtschaft fördern. Fast zweiJahre nach deren Wirksamwerden ist klar, dass sie dauerhaft hohe zusätzlicheKosten verursacht und Innovation bremst. Der DDV regt deshalb in neun Bereicheneine Evaluierung an, um die ursprünglichen Ziele der DS-GVO besser zu erreichen.Dazu sagt DDV-Präsident Patrick Tapp: "Einheitliche europäischeDatenschutzregelungen sind ein wichtiges Ziel. Deshalb unterstützt der DDV dieDS-GVO. Ein wirksamer Schutz der Privatsphäre würde sich aber auch mit wenigerBürokratie erreichen lassen. Innovationen dürfen nicht an formaler Regulierungscheitern. Die Evaluierung der DS-GVO sollte deshalb genutzt werden, umMaßnahmen zur Verbesserung der DS-GVO zu entwickeln und Fehler bei der geplantenePrivacy-Verordnung zu vermeiden."Die Europäische Kommission wollte mit der DS-GVO Einsparungen beimVerwaltungsaufwand von 2,3 Milliarden Euro erreichen und das Potential derdigitalen Wirtschaft eröffnen. Diese Ziele hat die DS-GVO nicht erreicht. DerDDV fordert die Europäische Kommission auf, im Rahmen der Evaluierung Maßnahmenvorzuschlagen, mit denen die ursprünglichen Ziele der DS-GVO noch erreichtwerden können. Der DDV hat deshalb Vorschläge erarbeitet, um Bürokratieabzubauen und Innovationen zu ermöglichen. Die Details der Vorschläge sind ineinem DDV-Positionspapier zur "DS-GVO Evaluierung 2020" vom 27. Januar 2020zusammen gefasst. Darin fordert der DDV u. a. den Widerspruch gegen dieVerarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke praktikabel zugestalten, die Informationspflichten zu vereinfachen und dieAuftragsverarbeitung flexibler zu regeln.Zum Positionspapier des DDV: https://bit.ly/2vrnRlJPressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56536/4503284OTS: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell