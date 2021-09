DDV-Studie belegt: Nur sechs von zehn deutschen Unternehmen sind im digitalen Marketing gut aufgestellt

Frankfurt am Main (ots) - Während 2020 ein starkes Wachstum in der Professionalisierung des digitalen Marketings deutscher Unternehmen erkennbar war, fällt dieses im Jahr 2021 deutlich schwächer aus. Nur sechs von zehn Unternehmen setzen sowohl Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing, SEA, als auch die Möglichkeit der aktiven Leadgenerierung von Interessenten ein. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt lediglich 2 Prozent.Das ist ein Ergebnis der neuen Studie Digital Marketing Benchmarks 2021, die in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen absolit Dr. Schwarz Consulting entstanden ist und nun in dritter Auflage veröffentlicht wurde. Für die Studie wurden über 5.000 deutschsprachige Top-Unternehmen aus neun Branchen und 227 Sektoren anhand von 95 Kriterien hinsichtlich ihres digitalen Marketings untersucht. Dabei lag der Fokus auf der Präsenz der Unternehmen in Suchmaschinen, deren Auftritt in sozialen Medien, der Professionalität ihres E-Mail-Marketings und der aktiven Leadgenerierung über die Webseite.Weitere Ergebnisse der Studie im Überblick:Immer mehr Unternehmen präsentieren sich auf InstagramMit einem Plus von 5 Prozent gegenüber Vorjahr verzeichnet Instagram zum zweiten Mal in Folge den größten Zuwachs unter allen untersuchten Kanälen.Nutzung von Instagram Ads und Display-Werbung nehmen zuZwar ist der Anteil der Unternehmen, die Paid Advertising einsetzen, gleichgeblieben, aber viele bauen ihre Paid-Strategie aus. So steigt der Einsatz von Instagram Ads um 12 Prozent und Display-Werbung um 6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.Vier von fünf Unternehmen nutzen die Webseite zur Leadgenerierung79 Prozent der Unternehmen bieten den Besuchern ihrer Webseite die Möglichkeit, sich zu einem regelmäßigen Informationsdienst oder einem Kundenclub anzumelden. Jedes fünfte Unternehmen lässt hier weiterhin Potenziale liegen.Personalisierte E-Mail-Kommunikation wächst deutlichIm Vergleich zum Vorjahr nutzen 10 Prozent der Unternehmen mehr von den Daten, die die Leser bei der Anmeldung angeben, um diese persönlich anzusprechen.Handelsunternehmen und Touristik sind an der SpitzeIm direkten Branchenvergleich können sich die Handelsunternehmen zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Multichannel-Marketing sichern. Dicht dahinter liegen die Unternehmen der Touristikbranche. Das Schlusslicht bilden im dritten Jahr in Folge die B2B-Unternehmen."Im digitalen Marketing der Unternehmen ist noch viel Luft nach oben. Videokonferenzen wurden in der Pandemie zur Normalität, aber die digitale Marketing-Infrastruktur wurde leider kaum ausgebaut", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche und regt damit gleichzeitig zu mehr Aktivität an: "Wer in der Krise nicht getreu dem Motto "Jetzt erst Recht!" einen regen Dialog mit seinen Kundinnen und Kunden über sämtliche Kanäle führt, läuft Gefahr, die emotionale Bindung zu verlieren und die Kundenbeziehung nicht nur für den Augenblick, sondern langfristig zu schädigen."Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing Communications GmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.Die Kurzversion der Studie kann als PDF auf der DDV-Webseite oder per E-Mail an info@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf seiner Webseite unter www.absolit.de an.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell