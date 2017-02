DDR. Rakhat ALIYEV - Übergutachten zur endgültigen Feststellung der Todesursache nunmehr unausweichlich

Vernichtendes Urteil vom renommierten deutschenGerichtsmediziner Prof. Bernd Brinkmann zur Stellungnahme ausSt. Gallen vom 09.02.2017Wien (ots) - Vor exakt 2 Jahren (24.02.2015) ist DDr. RakhatAliyev tot in seiner Zelle in der Justizanstalt Wien Josefstadtaufgefunden worden, wobei die Todesursache bislang nicht aufgeklärtwerden konnte. Der Rechtsanwaltskanzlei AINEDTER&AINEDTER liegtaktuell die Stellungnahme vom Gerichtsmediziner Prof. Bernd Brinkmannaus Deutschland vom 24.02.2017 vor, dessen Inhalt die Ausführungenaus der Schweiz von letzter Woche schon in seinen rechtsmedizinischenGrundsätzen konterkariert und Prof. Hausmann letztlich jedegerichtsmedizinische Kompetenz abspricht. Prof. Brinkmann vermutetsogar aufgrund auffallend unrichtiger Aussagen von Prof. Hausmann einvorsätzlich falsches Gutachten, das für die Staatsanwaltschaft Wienerstattet wurde.Das vernichtende Urteil zu der Expertise aus der Schweiz muss imErgebnis nunmehr der Ausgangspunkt für ein von der StaatsanwaltschaftWien von Amts wegen einzuholendes Übergutachten sein, das endlichAufklärung über die Umstände rund um das Ableben des DDr. RakhatAliyev bringen soll. Kein anderes Beweismittel und kein anderesGutachten kann die Aufklärung der Todesursache rund um das Ablebenvon DDR. Rakhat ALIYEV ersetzen. Es ist daher nunmehr die Pflicht derErmittlungsbehörde im Lichte der in der Strafprozessordnungnormierten Wahrheitserforschung, endlich die Todesursachezweifelsfrei festzustellen und das Recht der Familie zu erfahren, wasdamals tatsächlich mit DDr. Rakhat Aliyev geschah.Zur Zeit werden jedenfalls für den Fall, dass dieErmittlungsbehörde kein Übergutachten in Auftrag gibt,Amtshaftungsansprüche gegen die Republik Österreich geprüft, in derenVerantwortungsbereich die bisher halbherzig, schlampig undunprofessionell geführten Ermittlungen liegen.Die Stellungnahme aus St. Gallen, verfasst von Prof. Hausmann istlaut dem renommierten Sachverständigen Prof. Brinkmannrechtsmedizinischer Nonsens und ein durch nichts zu übertreffenderUnsinn. Die Totenflecktheorie von Prof. Hausmann ist nichtansatzweise halt- bzw vertretbar, nicht nachvollziehbar und folglichschlichtweg falsch. Während sich Prof. Hausmann offenbar lediglichmit den nachgereichten Lichtbildern oberflächlich befasst hat, wurdenin Deutschland neben zahlreichen rekonstruktiven Untersuchungen unterBeiziehung eines Knotenexperten auch Vergrößerungen der vorhandenenLichtbilder vorgenommen, die massenhafte Punktblutung verdeutlichthaben. Auch die Ursache des Bruchs des Brustbeins ist nach wie vorungeklärt und wurde von Prof. Hausmann weder in seinem ursprünglichenGutachten noch in seiner nunmehrigen Stellungnahme behandelt.Prof. Bernd Brinkmann ist nach wie vor von einer Tötung durchfremde Hand überzeugt.Rückfragehinweis:Ainedter & Ainedter RechtsanwälteRA Mag. Klaus Ainedter069912140224Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17516/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ainedter & Ainedter Rechtsanw?lte, übermittelt durch news aktuell