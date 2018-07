DDR Corp: Aktienanalyse vom 16.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

DDR Corp weist zum 13.07.2018 einen Kurs von 14,35 USD an der BörseNew York auf.

DDR Corp haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von DDR Corp investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,48 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen Mehrertrag in Höhe von 6,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der DDR Corp wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 9 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu DDR Corp vor. Das Kursziel für die Aktie der DDR Corp liegt im Mittel wiederum bei 11,05 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,35 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -23 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der DDR Corp insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über DDR Corp wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält DDR Corp auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.