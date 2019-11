DDIM.kongress // 2019: Neuer Teilnehmerrekord, Impulse zur Digitalisierung, Wiederwahl des Vorstands

Köln (ots) - "Künstliche Intelligenz versus/und menschliche Erfahrung" lauteteder Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses der Dachgesellschaft DeutschesInterim Management (DDIM) am 8. und 9. November 2019. Ein zugkräftiges Thema:Insgesamt kamen mehr als 420 Teilnehmer ins Düsseldorfer Van der Valk Hotel."Ein neuer Rekord", sagt Rafael Apélian, einer von fünf Vorstandsmitgliedern derDDIM. Hochkarätige Gastredner waren als Keynote-Speaker geladen: darunterChristian Baudis, Digital-Unternehmer und ehemaliger Chef von GoogleDeutschland, Niels Jensen vom Softwarehersteller Adobe und CDU-PolitikerWolfgang Bosbach. Die zahlreichen Interim Manager nutzten die Veranstaltung, umsich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. "In diesem Jahr stand dasKennenlernen und der Austausch zwischen Interim Managern, Partnern undUnternehmen mehr im Vordergrund als zuvor", sagt Apélian. "Eben das machtunseren Kongress zu einem einzigartigen Event in der Interim ManagementBranche."Künstliche Intelligenz wird Qualität der Arbeitsprozesse verbessernDie Digitalisierung hält in hoher Geschwindigkeit Einzug in alle Bereiche vonWirtschaft und Gesellschaft. Interim Manager sind buchstäblich mittendrin, dennsie sind in vielen unterschiedlichen Branchen tätig und erleben unmittelbar, wieKünstliche Intelligenz (KI), Robotik und Automatisierung Unternehmen verändern.Christian Baudis, Digital Unternehmer und ehemaliger Google-Deutschland-Chef,erklärte in seinem Vortrag am Samstag, warum Künstliche Intelligenz (KI) denMenschen nicht ersetzen kann. Vielmehr wird die Integration von KI diezukünftige Art zu Arbeiten verändern und die Qualität der Arbeitsprozesseverbessern wird. Hierzu gab er eindrucksvolle Praxisbeispiele aus den BereichenLandwirtschaft und Gesundheit. Niels Jensen, Kundenbeziehungsmanager beimSoftwarehersteller Adobe, berichtete in seiner Keynote darüber, wie KI Prozessein der Werbebranche revolutioniert.Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sorgtebeim Netzwerkabend für einen voll besetzten Veranstaltungsraum. Er erinnerte amVorabend des 9. November an den Mauerfall vor 30 Jahren als Glücksfall derdeutschen Geschichte und mahnte eine verstärkte europäische Integration in einerzunehmend von Regionalmächten geprägten Welt an. Bosbach ging, passend zum Mottodes Kongresses, auch auf die Bedeutung von Bildung für die ZukunftsfähigkeitDeutschlands ein. Insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung in allenBereichen.Der DDIM-Kongress ist der Treffpunkt des Jahres schlechthin für Interim Manager.In 14 Vortrags- und Workshopsessions konnten die Teilnehmer sich zu zahlreichenThemen rund um die Branche auf den neuesten Stand bringen. Auf dem "MarktplatzInterim Management" bekamen die Führungskräfte auf Zeit zahlreiche wichtigeImpulse von Providern, Sozietäten und anderen Dienstleistungspartnern der DDIM.Interim Management Excellence: Auszeichnung der GewinnerprojekteBereits zum zweiten Mal prämierte die DDIM herausragende Interim ManagementProjekte. Die Jury unter Leitung von Dr. Marei Strack, Vorstandsvorsitzende derDDIM, zeichnete in diesem Jahr Mandate aus mit den SchwerpunktenRestrukturierung, Change-Management und HR. Grund zum Feiern hatten vierManager, nämlich Joachim Büchsenschütz, Thomas Grommes, Dr. Werner Loose undSusanne Möcks-Carone. Unter der Moderation von Sven Astheimer (F.A.Z.)beleuchteten Unternehmensvertreter von Bahlsen, KICO und Weber Hydraulik dieausgezeichneten Projekte in ihren Unternehmen.Wiederwahl des VorstandsZum Auftakt des zweitägigen Kongresses fand die Mitgliederversammlung der DDIMstatt. Hier wurden die Vorstandsmitglieder Dr. Marei Strack, Herbert Baumann,Dr. Irina Karsunke sowie Harald H. Meyer wiedergewählt.Pressekontakt:Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.- Geschäftsstelle -Lindenstr. 1450674 KölnTel.: 0221 92428-555Email: info@ddim.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76729/4452241OTS: DDIM Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.Original-Content von: DDIM Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V., übermittelt durch news aktuell