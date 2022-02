Die DDC Group expandiert nach Serbien mit einem neuen Sprachzentrum in Belgrad

Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Global BPO eröffnet neuen Standort in der Balkanregion, um der wachsenden Nachfrage nach mehrsprachigen Dienstleistungen gerecht zu werdenDie DDC Group, das weltweite Netzwerk von Business Process Outsourcing (BPO)-Unternehmen, freut sich, mit der kürzlichen Eröffnung eines neuen Sprachzentrums in Belgrad, Serbien, eine weitere Expansion in der Balkanregion bekannt zu geben.Der neue Standort schließt sich dem globalen Netzwerk der bestehenden DDC-Standorte im Vereinigten Königreich, in Bosnien und Herzegowina, auf den Philippinen und in den Vereinigten Staaten an und wird den Kunden aller DDC-Geschäftsbereiche weltweit zur Verfügung stehen.Die Eröffnung dieses neuen Sprachen-Hubs ist Teil eines strategischen Expansionsprogramms, das auf den bestehenden Aktivitäten und Investitionen von DDC auf dem Balkan aufbaut, und es wird erwartet, dass sie in den kommenden Monaten schnell wachsen wird, um die steigende Nachfrage nach den Sprachdienstleistungen von DDC zu befriedigen.Die neuen und vielfältigen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, werden den derzeitigen mehrsprachigen Kundendienst, die Zollabwicklung und andere BPO-Funktionen für bestehende und künftige Kunden verstärken.Die neue Einrichtung steht im Einklang mit der DDC-Strategie des hybriden Arbeitens und bietet ein weiteres regionales Zentrum für die von zu Hause aus arbeitenden DDC-Mitarbeiter, das ihnen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum gemeinsamen Lernen bietet, während es gleichzeitig ein ständiges Zuhause für die im Büro arbeitenden Kollegen darstellt. Belgrad ist aufgrund seiner Nähe zu den bestehenden DDC-Zentren in Bosnien und Herzegowina ein idealer Standort, der sowohl die operative Belastbarkeit als auch die Geschäftskontinuität für die Kunden verbessert.John Callachan, CEO von DDC OS, äußerte sich begeistert über die Einführung: „Der anhaltende Erfolg von DDC ist auf die Leidenschaft und das Engagement unseres talentierten Teams zurückzuführen. Dieses neue Kompetenzzentrum unterstützt ein vielfältigeres Sprachenangebot für unseren weltweiten Kundenstamm. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Investitionen auf dem Balkan fortsetzen können. Belgrad ergänzt unsere bestehenden Standorte in Sarajevo und Banja Luka perfekt."Laut Jan Trevalyan, Group CEO und Mitbegründer der DDC Group, unterstreicht dieses neue Zentrum den robusten Ansatz von DDC bei der Bereitstellung von Dienstleistungen.„Serbien ist das dritte Kapitel in unserem Vorhaben, unsere Kunden nicht nur an mehreren Standorten, sondern auch in 30 verschiedenen Sprachen zu bedienen", so Trevalyan. „Wir freuen uns, in diese neue Phase einzutreten, in der wir in naher Zukunft Expansionen und geografische Verlagerungen planen, damit sich unsere Kunden nicht nur auf unsere eingebaute Geschäftskontinuität verlassen können, sondern auch die unterschiedlichen Größenvorteile nutzen können, die unsere strategischen Betriebsstandorte bieten."Informationen zu DDC OS DDC Outsourcing Solutions (DDC OS), Teil der DDC Group, ist ein erfahrener Anbieter von BPO- und Customer Experience-Dienstleistungen für den Einzelhandel, die Versorgungswirtschaft, das Finanzwesen, den Rechtsbereich, Wohltätigkeitsorganisationen und die Kommunalverwaltung in Großbritannien und Europa. Mit Hauptsitz in Worksop, Nottinghamshire, und Niederlassungen im gesamten Vereinigten Königreich, in Bosnien und jetzt auch in Serbien ist unser vielfältiges und hochqualifiziertes Personal unser größtes Kapital, das die Projektanforderungen in Lösungen umsetzt, die greifbare, messbare Ergebnisse liefern. Unser Schlüssel zum Erfolg ist der Aufbau strategischer Partnerschaften mit unseren Kunden, wobei wir eine ausgewogene Mischung aus Menschen, Technologie und Geografie einsetzen, um ausgelagerte Geschäftsprogramme anzubieten, die flexibel, agil und innovativ sind. Hier können Sie mehr erfahren: https://www.ddcos.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3449417-1&h=2985559895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3449417-1%26h%3D2540146006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ddcos.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ddcos.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.ddcos.com%2F).Informationen zur DDC GroupMit über 30 Jahren bewährter Geschäftsprozess-Exzellenz hat die DDC Group ihre Kunden seit 1989 durch Globalisierung, Marktschwankungen und technologischen Determinismus begleitet. Als weltweites Netzwerk von BPO-Unternehmen verfügen wir über ein breites Spektrum an Ressourcen, innovativen Technologien, proprietären Arbeitsabläufen, Fachwissen und starken Partnerschaften mit wichtigen Einflussnehmern in strategischen Regionen und Sektoren. Unser einzigartiger flexibler und zuverlässiger Rahmen ermöglicht es uns, trotz Marktschwankungen sowohl die Geschäftskontinuität als auch die Service Level Agreements aufrechtzuerhalten. In allen unseren Mitgliedsunternehmen setzen die 5.800 branchengeschulten Fachleute von DDC ihre jahrzehntelange Erfahrung ein, um für jeden unserer Kunden weltweit überzeugende Ergebnisse zu erzielen. 