DC-Stromübertragung supraleitende Kabeltechnologie: ASG unterzeichnet Memorandum of Understanding mit der Chubu Universität

Genoa, Italien (ots/PRNewswire) - Die Chubu University und ASG Superconductors geben die gemeinsame Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, um die Entwicklung und Förderung der supraleitenden Kabeltechnologie für die Gleichstromübertragung über lange Strecken zu beschleunigen.Auf dem Weg zu einer grüneren und nachhaltigeren Welt wird erwartet, dass die supraleitende DC-Stromübertragung eine bedeutende Rolle in Stromnetzen, intelligenten Städten und grünen Häfen sowie in allen stromhungrigen Bereichen und Aktivitäten spielen wird, die von einer Elektrifizierung positiv beeinflusst werden, insbesondere wenn erneuerbare Energien den Großteil der Stromerzeugung ausmachen werden.Die Energieübertragung über große Entfernungen stößt in der Regel auf Umweltprobleme, sowohl durch den großen Platzbedarf der Leitungen als auch durch die Erwärmung des Bodens aufgrund von Energieverlusten. Die supraleitende Technologie ermöglicht es, die Umweltbelastung einzudämmen (-10X Materialmenge und Stellfläche) und stellt keine Verluste dar und reduziert die Installations- und Betriebskosten erheblich.Die Chubu Universität, unterstützt von der japanischen Regierung und der Industrie, fördert seit mehr als 15 Jahren die Entwicklung von supraleitenden Gleichstrom-Übertragungstechnologien für die Implementierung in die Gesellschaft, einschließlich des Baus und Betriebs der mit 1.000 m weltweit längsten Gleichstrom-Übertragungsleitung der Klasse und einer 500 m langen Leitung, die die Stromübertragung von einem Solarkraftwerk zu einem Internet-Datenzentrum demonstriert.ASG, mit 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von supraleitenden Magneten und Systemen und Geräten für die Hochenergiephysik, Fusionsenergie und medizinische Anwendungen - MRI, verfolgt aktiv neue Anwendungen der Supraleitung mit hochtemperatursupraleitenden Materialien und MgB2, um kosteneffektive Lösungen für Industrie- und Stromversorgungssysteme zu erreichen.Prof. Motojima von der Chubu Universität erklärt: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch die Kombination von Erfahrungen, Wissen und laufenden Bemühungen der Chubu Universität mit denen der ASG innerhalb weniger Jahre ein innovatives Stromnetzsystem für eine Gesellschaft mit geringen Kohlenstoffemissionen schaffen können. Ich erwarte, dass diese Zusammenarbeit von Fachwissen und Ressourcen eine Synergie erzeugen wird, die zu einer schnellen und effizienten Entwicklung bei der Erreichung unserer Ziele führen wird, die der Gesellschaft auf globaler Basis zugute kommen wird.""Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Position bei der Entwicklung innovativer supraleitender Kabeltechnologie zu verbessern", sagte Sergio Frattini, CEO von ASG Superconductors. "Die fruchtbare Zusammenarbeit mit einem renommierten und kompetenten Partner wie der Chubu University wird ASG in die Lage versetzen, Hochtemperatur-supraleitende Materialien, Drähte und Systeme für grüne Energiespeicherung, Transport und industrielle Prozesse mit hohem Energieverbrauch zu erforschen und zu entwickeln."