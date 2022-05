DCT Abu Dhabi und Miral stellen neue Vision und Strategie für die Insel Saadiyat vor

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Saadiyat Island wird ein weiterer wichtiger Motor für den Tourismussektor in Abu Dhabi sein und bis 2025 4,2 Milliarden AED an direkten Tourismuseinnahmen beisteuern- Neue Markenidentität und Positionierung „One Island. Many Journeys" wird das Angebot der Insel untermauernDas Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) und Miral, Abu Dhabis führender Anbieter von Erlebniszielen und -erlebnissen, haben heute die neue Vision, Strategie und Marke von Saadiyat Island vorgestellt, mit der die Insel als führendes Strand-, Natur- und Kulturreiseziel positioniert wird, das den Tourismussektor des Emirats stärkt und die Diversifizierung der Wirtschaft Abu Dhabis unterstützt.Diese neue Strategie soll Reisende anlocken, die auf der Suche nach transformativen, luxuriösen Erlebnissen sind, und die Saadiyat Vision 2025 vorantreiben, die darauf abzielt, die Zahl der inländischen und internationalen Besucher zu steigern und die Entwicklung des touristischen Ökosystems von Abu Dhabi zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Saadiyat Island bis 2025 19 Millionen Besucher anzieht und 4,2 Milliarden AED an direkten Tourismuseinnahmen einbringt.S.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, Generaldirektor für Tourismus bei DCT Abu Dhabi, sagte: „Die Insel Saadiyat ist zweifelsohne einer der schönsten Schätze Abu Dhabis. Sie ist weltweit einzigartig für ihre atemberaubenden Naturstrände, ihre erstklassigen Kunst-, Kultur-, Bildungs-, Wellness-, Sport- und F&B-Erlebnisse. Die naturbelassene Insel beherbergt sowohl eine beeindruckende Tierwelt als auch Luxushotels und bietet wirklich für jeden etwas. Sie fügt sich nahtlos in die breitere Strategie von Abu Dhabi als bevorzugtes Reiseziel für Reisende aus aller Welt ein.Wir freuen uns darauf, das Bewusstsein für die bereichernden Erfahrungen von Saadiyat als Teil des breiteren Angebots von Abu Dhabi zu schärfen. Von Kultur und Unterhaltung bis hin zu beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften - alles in unmittelbarer Nähe zueinander - ist Abu Dhabi ein Reiseziel, das man unbedingt gesehen haben muss."DCT Abu Dhabi hat Miral kürzlich mit der Leitung der Destinationsmanagementstrategie für Saadiyat Island beauftragt. Die beiden Einrichtungen haben kontinuierlich an der Entwicklung des Tourismussektors in Abu Dhabi mitgearbeitet, und der Erfolg dieser Zusammenarbeit hat zu dieser neuen Partnerschaft geführt.Saadiyat hat sich durch die Präsentation einer breiten Palette kultureller Erlebnisse, die weltweit Anklang finden, zu einem Leuchtturm im Ökosystem des Kulturtourismus entwickelt, der durch diese neue Partnerschaft weiter gefördert werden soll.Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO von Miral, sagte: „Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, die neue Strategie von Saadiyat Island anzuführen, um Saadiyat als bevorzugtes Reiseziel zu positionieren, das seinen Besuchern bereichernde Luxuserlebnisse bietet. Mit einem so einzigartigen Angebot, das von verschiedenen Kultureinrichtungen wie dem berühmten Louvre-Museum bis hin zu unberührten weißen Stränden und einer ungestörten Tierwelt reicht, ist Saadiyat Island gut positioniert, um den Tourismussektor in Abu Dhabi anzukurbeln."Die Kampagne „One Island. Many Journeys" der Insel wird Saadiyats vielfältiges Angebot hervorheben, das von einem weltweit führenden Kulturbezirk über Luxushotels und Resorts bis hin zu einem vielfältigen Ökosystem der Tierwelt reicht.Saadiyat beherbergt die erste internationale Außenstelle des berühmten Louvre-Museums, drei weitere Museen von Weltrang sollen in den kommenden Jahren eröffnet werden, und das bevorstehende Abrahamische Haus wird die Insel als eines der weltweit führenden Kulturzentren festigen. Die angesehene New York University Abu Dhabi und eine internationale Außenstelle der renommierten Berklee School of Music befinden sich ebenfalls auf Saadiyat.Mit fünf luxuriösen Resorts direkt am Wasser und einer Boutique-Villa auf Nurai Island wird Saadiyat Island das Ziel der Wahl für anspruchsvolle Reisende sein. Besucher mit einem ausgeprägten Interesse an Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Tourismus können Saadiyats vielfältiges Ökosystem mit geschützter Tierwelt erleben, von gefährdeten Karettschildkröten bis zu über 300 Vogelarten.Saadiyat bietet außerdem das ganze Jahr über ein Programm mit Veranstaltungen und Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Lifestyle, Golf, Wellness und Kulinarik, die alle an einem einzigartigen, abgeschiedenen Ort stattfinden.Video https://mma.prnewswire.com/media/1813657/Saadiyat_Island.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813628/Saadiyat_Island_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813646/Saadiyat_Island_2.jpgPressekontakt:Yasser Alvi - +971526286786 saadiyat@bcw-global.comOriginal-Content von: Saadiyat Island, übermittelt durch news aktuell