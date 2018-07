DCP Midstream: Genau das was haben wir angekündigt

In unserer neuen Analyse nehmen wir DCP Midstream unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas". Die DCP Midstream-Aktie notierte am 27.07.2018 mit 43,57 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir DCP Midstream auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei DCP Midstream aktuell 7,14. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal". DCP Midstream bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 54,64. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von DCP Midstream zahlt die Börse 54,64 Euro. Dies sind 7 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,96. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die DCP Midstream 3 mal die Einschätzung buy, 9 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 43,57 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -9,45 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 39,45 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".