DCF Verlag GmbH nimmt neue Dimensionen an: Sinziger Unternehmen wächst weiter und sucht 15 neue Mitarbeiter

Sinzig (ots) - Die DCF Verlag GmbH, ein Medienhaus mit Sitz in Sinzig, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 15 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Redakteurinnen und Redakteure für Wirtschaftsthemen, Trainees für die Online-Redaktion, kreative Köpfe für Fotografie, Videografie und Bürokaufleute. Die Stellen beim DCF Verlag sind ab sofort verfügbar, einige davon können komplett im Homeoffice ausgeführt werden.Geschäftsführer Ruben Schäfer: "Das Interesse an virtuellen Dienstleistungen ist seit einem Jahr stark gewachsen und im gleichen Maße ist das Interesse an unseren Angeboten explodiert. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können".Aktuell ist der DCF Verlag Herausgeber von drei eigenen Magazinen, produziert eine Web-Talkshow und ist Ansprechpartner Nummer eins für digitale Dienstleister, die ihre Medienpräsenz ausbauen wollen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, 2020 folgte dann die Umwandlung in eine GmbH und der Umzug nach Sinzig in die Nähe des Bahnhofes. Das Team umfasst aktuell bereits 15 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten verdoppelt werden."Von abwechslungsreichen Aufgaben im Bereich Mediengestaltung über Redaktion, Public Relations, Verkauf oder Buchhaltung - wir wachsen in allen Bereichen", erklärt Ruben Schäfer. Dafür wurden in Sinzig kürzlich neue Räumlichkeiten gemietet und weitere Niederlassungen sind in Planung. "Unser Ziel ist es, jetzt und in Zukunft Kunden aus der ganzen DACH-Region mit höchster Qualität und Begeisterung zu unterstützen", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.dcfverlag.de/Pressekontakt:DCF Verlag GmbHBarbarossastr. 2D-53489 Sinzigredaktion@dcfverlag.deTelefon: +49 1525 7045918Original-Content von: DCF Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell