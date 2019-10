DCC: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

An der Börse London notiert die Aktie DCC am 23.10.2019, 05:04 Uhr, mit dem Kurs von 7104 GBP. Die Aktie der DCC wird dem Segment "Industriekonglomerate" zugeordnet.

Wie DCC derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DCC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 6773,06 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7074 GBP) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,44 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (6910,68 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,36 Prozent), somit erhält die DCC-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die DCC-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: DCC hat mit einer Dividendenrendite von 1,96 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt -0,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die DCC-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die DCC-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das DCC-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (8447,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19,42 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7074 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält DCC eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.