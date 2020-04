DCC: Tut sie es noch ein Mal?

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Der Kurs der Aktie DCC steht am 05.04.2020, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 4921 GBP. Der Titel wird der Branche "Industriekonglomerate" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von DCC investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,87 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate einen Mehrertrag in Höhe von 0,72 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt DCC damit 29,09 Prozent unter dem Durchschnitt (2,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 4,15 Prozent. DCC liegt aktuell 30,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für DCC liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für DCC aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (5 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7123,25 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (4921 GBP) könnte die Aktie damit um 44,75 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die DCC-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.